الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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محافظات

علاج على نفقة الدولة وفرص عمل وأكشاك، طلبات مواطني سوهاج في اللقاء الجماهيري

جانب من اللقاء الجامهيري
جانب من اللقاء الجامهيري الأسبوعي، فيتو

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم لقاءً جماهيريًّا بديوان عام المحافظة للاستماع إلى مطالب وشكاوى المواطنين، وقد حضر اللقاء 346 مواطنًا من كافة المراكز والأحياء بالمحافظة.

كما حضره الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أ.ح. أحمد السايس، السكرتير العام المساعد، وعدد من وكلاء الوزارات والجهات التنفيذية.

وذلك في إطار خطة المحافظة لتعزيز التواصل المباشر بين القيادة التنفيذية والمواطنين.

طلبات المواطنين: العلاج على نفقة الدولة والتنقل وإقامة أكشاك

وقد تنوعت طلبات المواطنين خلال اللقاء، حيث شملت طلبات للعلاج على نفقة الدولة، وطلبات للتنقل، وطلبات لإقامة أكشاك، وطلبات لمساعدات عاجلة، وطلبات خاصة بذوي الإعاقة، كما طالب عدد من المواطنين بتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على فيزا تكافل وكرامة، وطلبات أخرى متنوعة.

سراج: نحرص على الاستماع إلى شكاوى المواطنين والعمل على حلها بأسرع وقت 

وأكد محافظ سوهاج على أهمية هذه اللقاءات الجماهيرية في تعزيز سبل التواصل المباشر مع المواطنين، قائلًا: "نحرص على الاستماع إلى هموم وشكاوى المواطنين والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن بما يخدم مصلحة المواطن ويعزز من جودة حياته"، مشيرًا إلى أن جميع الشكاوى يتم دراستها بشكل دقيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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التواصل المباشر مع المواطنين الدكتور محمد عبد الهادى السكرتير العام المساعد محافظ سوهاج نائب المحافظ مصلحة المواطن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج

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