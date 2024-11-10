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محافظات

تنفيذ 52 مشروعًا بكفر الشيخ لإقامة مدارس جديدة

اللواء دكتور علاء
اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ

قال اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، إنه تم الانتهاء من 18 مشروعًا قوميًا لإقامة المدارس ضمن خطط الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالتعاون مع محافظة كفرالشيخ خلال عام، بإجمالي 242 فصلًا دراسيًا، وبتكلفة تعاقدية بلغت 143 مليون، 309 ألف جنيهًا.

وأوضح أنه جارى العمل على الانتهاء من 34 مشروعًا آخر لإنشاء المدارس، تضم 554 فصلًا دراسيًا، وبقيمة تعاقدية تصل إلى 520 مليون، و912 ألف جنيهًا.

وأكَّد محافظ كفرالشيخ، أن هذه المشروعات تسهم في تحسين البنية التحتية لقطاع التعليم بالمحافظة، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، ما يسهم في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول.

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