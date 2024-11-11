"الموسيقى إبداع وجمال" أمسية في بيت الغناء العربي

يقدم بيت الغناء العربي بمقره بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، أمسية جديدة من أمسيات صالون مقامات بعنوان "الموسيقى.. إبداع وجمال وتأثر" بالاشتراك مع إذاعة البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية وذلك في تمام الساعة الـ 8 من مساء يوم الخميس المقبل.

ضيوف الصالون، الدكتور خالد داغر، الدكتورة شيرين عبد اللطيف، وغناء المطرب أحمد عبد العزيز، بقيادة المايسترو الدكتور مدحت عبد السميع، الصالون إعداد وتقديم الناقدة والاذاعية الدكتورة إيناس جلال الدين.

يذكر أن فكرة صالون المقامات ترجع إلى الفنان القدير الراحل محسن فاروق.