أحمد صلاح وفرقته في حفل جديد بقبة الغوري الخميس

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري -بشارع الأزهر- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، المنشد أحمد صلاح وفرقته الموسيقية في الثامنة مساء الخميس الموافق 14 نوفمبر.

ويتنوع برنامج الحفل بين تقديم مختارات من الأناشيد والأغنيات الدينية، الوطنية والموشحات، ومن مفاجآت هذا الحفل أغنية "بهية حكاية مصرية"، وهي إهداء خاص سينفرد به الفنان أحمد صلاح بمصاحبة فرقته الموسيقية ل"محاربات مستشفى بهية" اللاتي سيُشرفن الحفل بحضورهن، الأغنية من تلحينه وكلمات الشاعر "حسني حجاج".

كما سيقدم كذلك أغنيات وطنية بعض منها سَتُغنى لأول مرة. ومن الفقرات أيضًا موشح "مُنيتي" لفنان الشعب "سيد درويش"، أناشيد صوفية " لجل النبي"، عرفت الهوى، "قمر سيدنا النبي"، " المسك فاح" وغيرها من الأغنيات.

المنشد أحمد صالح

الفنان أحمد صلاح هو منشد ومبتهل ديني وملحن، نشأ وتربَّى على الغناء الكلاسيكى منذ الصغر، تأثر صوته ووجدانه بمديح الرسول صلي الله عليه وسلم وآل البيت الكرام.

حصل علي المركز الأول فى الغناء على مستوى الجامعات أثناء الدراسة عام 2012، ثم انضم بعد ذلك لفرقة النور للإنشاد الدينى. درس الفنان المقامات الموسيقية عام 2015 علي يد الأستاذ الدكتور "اسامة على" بدار الأوبرا المصرية، والدكتور "أحمد شفيق"، ثم انضم لمدرسة الإنشاد الديني تحت قيادة الشيخ "محمود التهامي". انضم لفرقة الدكتور "أحمد الكحلاوى" عام 2017، ثم انضم بعد ذلك لفرقة الروضة للإنشاد الدينى عام 2020. وقام بتلحين بعض الأناشيد منها "النبى خير الانام" "فلسطين حزينة" و"بهية حكاية مصرية".

وأسس المنشد "أحمد صلاح" فرقته الموسيقية للإنشاد الديني في (1 أبريل ) عام 2024، وشارك في العديد من الحفلات والمهرجانات الموسيقية.