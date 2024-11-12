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محافظات

تكدير الرأي العام وإثارة البلبلة، محامي طبيبة كفر الدوار يوضح الاتهامات المنسوبة إليها

طبيبة كفر الدوار،
طبيبة كفر الدوار، فيتو

كشف هيثم عبد العزيز محامي الطبيبة وسام شعيب طبيبة كفر الدوار، صاحبة الفيديو المنتشر خلال الساعات الماضية على وسائل التواصل الإجتماعي، أن موكلته تلقت عدة اتهامات بسبب الفيديو منها تكدير الأمن العام واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة وأيضًا استخدامها بصوره تسئ لجموع الشعب المصري.


 وكانت الطبيبة وسام شعيب، طبيبة النساء والتوليد بإحدى مستشفيات كفر الدوار أثارت الرأي العام خلال بث مباشر كشفت به أسرار لبعض الحالات التي عالجتها بالمستشفى وأشارت خلاله لوجود عدد كبير من حالات لحمل بشكل غير شرعي.


 

وبعد إثارتها  للرأي العام، تلقت نقابة الأطباء عددًا من الشكاوى والتهم المقدمة ضد الطبيبة بسبب الإفصاح عن أسرار مرضاها بالإضافة إلى التحدث ألفاظ سيئة،والحديث بألفاظ لا تليق، تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وعلى إثرها ألقت الأجهزة الأمنية  القبض عليها صباح اليوم وتم عرضها على النيابة.

وأضاف محامي المتهمة عبر صفحته الخاصة أن غرض الطبيبة ما هو إلا محاولة النصح والإرشاد خاصة مع الانتشار الكبير في حالات الحمل غير الشرعي لفتيات قاصرات بالإضافة إلى حالات ولادة دون زواج شرعي ودون أب بالإضافة إلى أنها لم تذكر أي أسماء لأشخاص أو حالات بعينها.

 

موقف نقابة الأطباء من الدكتورة أسماء شعيب

الدكتور أبوبكر القاضى، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أكد أنه سيتم التحقيق مع الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والتوليد المتهمة بإفشاء أسرار مرضاها عبر فيديو بثته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

من ناحيته، رفض الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، تصرف طبيبة النساء وسام شعيب، وتشهيرها بالمرضى.

 

وقال نقيب الأطباء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "نستنكر بشكل تام ما فعلته الطبيبة وتم إحالتها إلى لجنة آداب المهنة لأن واجب الطبيب مساعدة المرضى وستر عوراتهم والمحافظة على أسرارهم وكتمان أسرارهم".

من ناحية آخرى، أعلنت هيئة النيابة الإدارية، فتح تحقيقاتها في واقعة فيديو طبيبة النساء والتوليد الشهيرة، الدكتورة وسام شعيب، بعد أن خرجت على السوشيال ميديا تتحدث عن أسرار بعض المرضى.

 

وكلف المستشار عبد الراضي صِدِّيق- رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، بفحص ما تم رصده بمعرفة مركز الإعلام والرصد، من انتشار تداول مقطع فيديو منسوب صدوره لإحدى الطبيبات يتضمن ما قد يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ومخالفة لأخلاقيات مهنة الطب ولائحة آداب ممارسة المهنة.

 

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