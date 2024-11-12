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رياضة

الكاف يخطر الزمالك بطاقم حكام لقاء بطل موزمبيق

فريق الزمالك
فريق الزمالك

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من جيبوتي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها يوم 27 نوفمبر الجاري في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


ويتكون طاقم تحكيم لقاء الإياب من، الجيبوتي محمد ديراني حكمًا للساحة ويعاونه مواطنيه ليبان عبد الرازق أحمد وإيلياه روبليه درير مساعدين والجيبوتي محمود ناصر حسين حكمًا رابعًا.


واختار "كاف"  التنزاني خالد عبد الله محمد مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام ميبوتي مويس من الكونغو الديمقراطية، والمنسق العام خوسيه نيفيز من أنجولا.


ويلتقي الزمالك مع بلاك بولز يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر الجاري في التاسعة مساءً باستاد القاهرة الدولي. 


ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدى، وأنيمبا النيجيرى وبلاك بولز بطل موزمبيق

 

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