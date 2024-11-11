بينهم لاعب الزمالك، أسماء ضحايا علي غزال من نجوم الكرة

تصدر اللاعب علي غزال، لاعب منتخب مصر السابق، المشهد بالوسط الكروي بعد إلقاء القبض عليه، اليوم الإثنين.

ويواجه علي غزال اتهامات بالتورط في النصب على عدد من لاعبي الكرة المصرية وتبديد إيصالات أمانة لصالحهم في مشروع خاص به استثمر خلاله أموال بعض زملائه السابقين ولكنه امتنع عن سداد الأرباح لهم، وأيضا تهربه من تنفيذ أحكام.

نجوم الكرة المنصوب عليهم

وبحسب مصادر موثوقة، فإن أبرز اللاعبين الذين وقعوا ضحايا للاعب علي غزال في دفع أموالهم لاستثمارها في مشروعه الخاص هم زملاؤه السابقون في نادي سموحة الذي لعب له قبل عدة مواسم.

ويتصدر الأسماء حسام حسن مهاجم سموحة وأيضًا محمود حليمو زميله بالفريق ومحمود عزت مدافع سموحة السابق والذي اعتزل مؤخرا بجانب الشقيقين عمرو وكريم طارق لاعبي طلائع الجيش حاليًّا.

وشملت القائمة أيضًا أحمد حمدي لاعب الزمالك حيث دفع أموالًا لصالح علي غزال من أجل استثمارها وتقدم ببلاغ ضد اللاعب للحصول على أمواله.

وسبق أن لعب علي غزال بقمصان عدة أندية مصرية مثل وادي دجلة وسموحة ومصر المقاصة كما لعب لـ فيريرنسي وناسيونال ماديرا البرتغاليين وفانكوفر الأمريكي.