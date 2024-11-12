تنفيذ إزالة حالتي تعد على الشارع العام بقرى أجا في الدقهلية

شنت رئاسة مجلس مركز ومدينة أجا حملة مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة لحالتين لغلق الشارع العام بقريتي كفر عوض والدير.





وجاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وبناء على تعليمات المحاسب محمد عبد الباقى رئيس مركز ومدينة أجا، لتنفيذ قرار لإزالة حالتين تعدى على الشارع العام بقرية كفر عوض، والأخرى بقرى الدير.

لجنة لازالة تعدي علي الطريق العام

ونفذت اللجنة المشكلة برئاسة المركز بحضور عضو قانونى بالشؤون القانونية برئاسة المركز والفنين الهندسين بالوحدة المحلية وقوة الحماية مركز شرطة أجا، قرار لإزالة الحالتين لفتح الشارع العام الذى قام المواطنين "المخالفين" بغلقه ببوابة حديد وأعمدة من الحديد بشارع يوجد بالمخطط التفصيلي بقرية كفر عوض والدير.

فتح الشارعين أمام المارة



وتمت الإزالة كاملة وإعادة فتح الشارعين أمام المارة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تطبيق القانون بكل حسم وحزم

يأتي ذلك في إطار تطبيق القانون بكل حسم وحزم وتأكيد هيبة الدولة من خلال الإزالة الفورية لكافة تعديات على الشارع العام والبناء المخالف والعشوائى فى المهد بالمدينه والوحدات القرويه بنطاق المركز.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ