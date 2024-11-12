الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تنفيذ إزالة حالتي تعد على الشارع العام بقرى أجا في الدقهلية

تنفيذ الازالة لفتح
تنفيذ الازالة لفتح الشارع، فيتو

شنت رئاسة مجلس مركز ومدينة أجا حملة مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة لحالتين لغلق الشارع العام  بقريتي كفر عوض والدير.



وجاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وبناء على تعليمات المحاسب محمد عبد الباقى رئيس مركز ومدينة أجا، لتنفيذ قرار لإزالة حالتين تعدى على الشارع العام بقرية كفر عوض، والأخرى بقرى الدير.

لجنة لازالة تعدي علي الطريق العام 

ونفذت اللجنة المشكلة برئاسة المركز بحضور عضو قانونى بالشؤون القانونية برئاسة المركز  والفنين الهندسين بالوحدة المحلية وقوة الحماية مركز شرطة أجا، قرار لإزالة الحالتين لفتح الشارع العام الذى قام المواطنين "المخالفين" بغلقه ببوابة حديد وأعمدة من الحديد بشارع يوجد بالمخطط التفصيلي بقرية كفر عوض والدير.

فتح الشارعين أمام المارة 


وتمت الإزالة كاملة وإعادة فتح الشارعين أمام المارة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تطبيق القانون بكل حسم وحزم

يأتي ذلك في إطار تطبيق القانون بكل حسم وحزم وتأكيد هيبة الدولة من خلال الإزالة الفورية لكافة تعديات  على الشارع العام والبناء المخالف والعشوائى فى المهد بالمدينه والوحدات القرويه بنطاق المركز.

إزالة 28 حالة تعدي بالبناء على الأرض الزراعية بالشرقية

إزالة 84 منزلًا يتعارض مع مشروع الأتوبيس الترددي بالقليوبية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

البناء المخالف الشؤون القانونية الطريق العام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المخطط التفصيلي تطبيق القانون رئيس مركز ومدينة قرارات إزالة مركز ومدينة أجا محافظ الدقهلية مركز شرطة أجا مدينة أجا محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

حالات إلغاء التخصيص لأراضي الإسكان المتميز

تفريغ الكاميرات للوصول إلى المتهم بدهس شاب في العمرانية

القرفة، لصحة قلبك ودماغك وتنظيم مستويات السكر

وزير الرياضة يكرم وكيل وزارة الشباب بكفر الشيخ لجهوده (صور)

الأكثر قراءة

بعد التحذير من منخفض السودان المدمر، ماذا قالت الأرصاد عن طقس اليوم الثلاثاء

هل كثرة التبول للرجال مؤشر لمرض خطر؟ طبيب يحذر

بعد عرض التقرير الجلسات المقبلة، توصيات إسكان النواب بتعديل الإيجار القديم

مقتل 4 جنود إسرائليين بصاروخ مضاد للدروع في غزة، وصحف عبرية تصفها بـ"الكارثة الثقيلة"

تار بايت، ميلانيا ترامب ترفض لقاء السيدة الأولى، والسر درج ملابسها الداخلية

تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق، و100 جنيه زيادة بين صغير وكبير السن

تخفيضات تصل إلى 50%، أسعار الأحذية الحريمي في الجمعة البيضاء، 220 لـ الكوتشي والبوت بـ 500 جنيه

انخفاض أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، اعرف الكيلو وصل لكام

منوعات

المزيد

تار بايت، ميلانيا ترامب ترفض لقاء السيدة الأولى، والسر درج ملابسها الداخلية

خطة لـ"حجب الشمس" مدعومة من بيل جيتس، وعلماء يحذرون من الجفاف وفشل المحاصيل

مشاجرة أم عشيقها، تفاصيل جديدة عن طرد جميلة بنما من مسابقة ملكة جمال الكون (صور)

مصرع 7 أفراد من أسرة واحدة في انهيار صخري شمال اليمن

المزيد

خدمات

المزيد

بعد التحذير من منخفض السودان المدمر، ماذا قالت الأرصاد عن طقس اليوم الثلاثاء

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الإثنين بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الإثنين 11/11/2024

المزيد

انفوجراف

أرقام كولر مع الأهلي في عيد ميلاده الـ64 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 12 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 12 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 12 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads