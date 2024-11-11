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وكيل صحة الدقهلية يتفقد سير العمل بمستشفي طب وجراحة العيون

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

أجرى الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، اليوم الإثنين، جولة مفاجئة لمستشفي طب وجراحة العيون (رمد المنصورة) للاطمئنان على أحوال المرضي والخدمات الصحية المقدمة وتوافر الأدواية والاطمئنان أيضا على انتظام سير العمل. 

مدكور يتفقد العيادات بمستشفي الرمد 


استهل مدكور الزيارة بتفقد  قسم الاستقبال، والعيادات الخارجية  وقسم النظارات الطبية والأقسام الداخلية بالمستشفى كما تم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والمخزون الإستراتيجي منها. 
وتابع وكيل الوزارة الجولة بالمرور على غرف العمليات الجراحية ووحدة الليزر بالإضافة إلى التعقيم والصيدلية موجهًا بتلافى سلبيات مكافحة العدوى. 

تفقد وحدة للتشخيص الطبي


واختتم مدكور الزيارة بتفقد وحدة للتشخيص الطبي عن بعد "تيليمدسن Telemedicine" والتى تقدم خدماتها  فى تخصص طب وجراحة العيون لمستشفيات الدقهلية وجميع مستشفيات الجمهورية.


رافق مدكور فى جولته فريق من المراجعة الداخلية والحوكمة إلى جانب الدكتور أحمد حسانى مدير المستشفى والدكتورة داليا نبيل نائب المدير اللوجيستى ورئيس فريق الجودة. 
 

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