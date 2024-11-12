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حوادث

الداخلية تواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد بمشاركة 3505 منفذ ثابت ومتحرك

الداخلية تواصل فاعليات
الداخلية تواصل فاعليات مبادرة كلنا واحد

واصلت وزارة الداخلية فعاليات، المرحلة الـ 26 من مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تم مدها لمدة شهر إضافي، اعتبارًا من أول نوفمبر الجاري، والتوسع إلى ما يقارب الضعف في عدد المنافذ المشاركة.

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وتستهدف المبادرة إلى توفير جميع مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة، بنسبة تصل إلى 40 %، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوفر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والأسواق التجارية الكبرى الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

الداخلية تواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد بمشاركة 3505 منفذ ثابت ومتحرك 

 

 

وتم التوسع فى أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة فى المبادرة، بإضافة أسواق تجارية كبرى، وموردين لحوم وخضروات وفاكهة، وتجار "جملة وتجزئة" لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية، من خلال (2451 منفذا – 4 معارض رئيسية) بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة، حيث تم زيادة عدد من المنافذ، ليصبح إجماليها 1050 منفذًا ثابتًا ومتحركًا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات.

يأتي ذلك فى إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسؤولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

 

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