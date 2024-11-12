سقوط هارب من حكم بالإعدام مختبأ داخل شقة بحلوان
تمكن قطاع الأمن العام من تحديد مكان اختباء (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، ومطلوب التنفيذ عليه بالإعدام فى جناية "قتل عمد") بدائرة قسم شرطة حلوان.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام الجنائية.
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