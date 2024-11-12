الأمن يكشف ملابسات إطلاق أعيرة نارية لسرقة محول كهرباء وقطع التيار عن إحدى قرى قنا

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية تجاه محول كهربائى بغرض سرقة الأسلاك بقنا وضبط مرتكبى الواقعة.



تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية تجاه محول كهربائى بغرض سرقة الأسلاك مما أدى لانقطاع التيار الكهربائى بإحدى القرى بقنا.



وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى تلقى مركز شرطة دشنا بلاغا من (فنى كهرباء) بوجود تلفيات بمحول الكهرباء المشار إليه وسرقة بعض محتوياته مما أدى إلى إنقطاع التيار الكهربائى بإحدى القرى.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة المركز) وبحوزته (رشاش جيرينوف – 2 بندقية آلية – كمية من مخدر الشابو).

وأقر بقيامه بإطلاق أعيرة نارية تجاه المحول بغرض سرقة الأسلاك الكهربائية من داخله مما أدى إلى إنقطاع التيار الكهربائى كما إعترف ببيع المسروقات لـ (تاجر خردة "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة المركز) أمكن ضبطه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.



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