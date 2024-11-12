الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف ملابسات إطلاق أعيرة نارية لسرقة محول كهرباء وقطع التيار عن إحدى قرى قنا

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية تجاه محول كهربائى بغرض سرقة الأسلاك بقنا وضبط مرتكبى الواقعة.
 

الداخلية تواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد بمشاركة 3505 منفذ ثابت ومتحرك

تعرف على آخر موعد لـ تقديم طلبات حج القرعة لعام 2025

تابعت  أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية تجاه محول كهربائى بغرض سرقة الأسلاك مما أدى لانقطاع التيار الكهربائى بإحدى القرى بقنا.  
 

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى تلقى مركز شرطة دشنا بلاغا  من (فنى كهرباء) بوجود تلفيات بمحول الكهرباء المشار إليه وسرقة بعض محتوياته مما أدى إلى إنقطاع التيار الكهربائى بإحدى القرى.


وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة المركز) وبحوزته (رشاش جيرينوف – 2 بندقية آلية – كمية من مخدر الشابو).

 

وأقر بقيامه بإطلاق أعيرة نارية تجاه المحول بغرض سرقة الأسلاك الكهربائية من داخله مما أدى إلى إنقطاع التيار الكهربائى كما إعترف ببيع المسروقات لـ (تاجر خردة "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة المركز) أمكن ضبطه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أجهزة وزارة الداخلية اطلاق اعيرة نارية التيار الكهربائي النيابة العامة سرقة محول كهرباء

مواد متعلقة

الداخلية تواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد بمشاركة 3505 منفذ ثابت ومتحرك

تعرف على آخر موعد لـ تقديم طلبات حج القرعة لعام 2025

ضبط 116 فرد خرطوش وفحص 62 سائقا للكشف عن المخدرات خلال حملات بالمحافظات

اليوم، ترحيل الطبيبة وسام شعيب للعرض على النيابة، و3 اتهامات في انتظارها

القبض على الطبيبة وسام شعيب بعد فيديو انتهاكها حق مريضة

رادارات المرور تحرر 1507 مخالفات التحدث في الهاتف أثناء القيادة أعلى الطرق

أخبار الحوادث اليوم: ضبط لاعب منتخب مصر السابق علي غزال..إحالة أوراق المتهم بقتل 3 مصريين في قطر للمفتي.. وقرار المحكمة الدستورية بخصوص شركات الصرافة

بعد ضبط قائد سيارة يستخدم ريموت كنترول لحجب الأرقام، هذه عقوبة طمس اللوحات المعدنية

الأكثر قراءة

براتب 8 آلاف ريال، فتح باب التقديم على وظائف للمصريين في السعودية

بعد فيديو طبيبة النساء، كيف تتعامل المستشفيات مع أطفال السفاح

انخفاض كبير فى سعر الجنيه الذهب، أقل من 30 ألف جنيه فى الصاغة

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 في الصاغة

شرط وحيد يمنع برشلونة من التعاقد مع محمد صلاح

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

شفت العصفورة، تعليق صادم من توفيق عكاشة على أزمة الطبيبة وسام شعيب بقضية حمل السفاح

10 سلع مصرية تخترق الاسواق الخارجية في 2024

منوعات

المزيد

باحثون يطورون روبوت ذكي لتنظيف المنازل والعمل في المصانع

الأسطورة واليوتيوبر، ما المبلغ الذي يتقاضاه مايك تايسون مقابل مواجهة جيك بول؟

تار بايت، ميلانيا ترامب ترفض لقاء السيدة الأولى، والسر درج ملابسها الداخلية

خطة لـ"حجب الشمس" مدعومة من بيل جيتس، وعلماء يحذرون من الجفاف وفشل المحاصيل

المزيد

خدمات

المزيد

براتب 8 آلاف ريال، فتح باب التقديم على وظائف للمصريين في السعودية

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

بعد التحذير من منخفض السودان المدمر، ماذا قالت الأرصاد عن طقس اليوم الثلاثاء

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

أكلات تقوية مناعة طفلك وحمايته من الأمراض المعدية في الشتاء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"زي النهارده" من 157 سنة، مولد مؤسس الطريقة الحامدية الشاذلية، الشيخ سلامة الراضي

فضائل سورة الحج وآراء العلماء في مكان نزولها والأحاديث الواردة فيها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "حبر الأمة" عبد الله بن عباس (2 - 3)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads