الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

عرض سيارات Batman للبيع..ما القصة؟!

سيارة Batman، فيتو
سيارة Batman، فيتو

أعلنت شركة "وارنر بروس"، عن عرضها  10 سيارات باتموبيل من طراز "تومبلر"، للبيع.


وأوضحت الشركة أن السيارات المعروضة للبيع، ظهرت في أفلام كريستوفر نولان "The Dark Knight"، مشيرة إلي أن السيارات، تعمل بكامل طاقتها وتصلح للقيادة، ولكنها غير قانونية للقيادة على الطرق العامة". 

وطلبت الشركة 3 ملايين دولار، ثمنًا للسيارة الواحدة.


٦ أجزاء مكملة لفيلم Batman الأخير

في سياق متصل، أعلن بول دانو كاتب فيلم  The Batman، عن العمل على كتابة كوميكس سيتكون من 6 أجزاء مكملة، ترتكز  بشكل أساسي على شخصية Riddler، موضحا أنها شخصية غنية وليها فائض كبير من الأحداث والجوانب التي لم تكتشف أو تستغل بعد.

وأعلن بول دانوا في تصريحات صحفية لإحدى المواقع الفنية الأمريكية، أنه من المقرر أن يصدر أول عدد  من تلك السلسلة في العام المقبل.

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