الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسيوط يحيل 7 أطباء بمستشفى القوصية للتحقيق لتركهم النوبتجية

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد مستشفى القوصية فجرا، فيتو

قرر اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إحالة واقعة عدم تواجد 7 أطباء بالنوبتجية المسائية بمستشفى القوصية المركزي للتحقيق وتغيبهم عن العمل الأمر الذي يترتب عليه خللًا في تقديم الخدمة الطبية للمرضى وللمترددين على المستشفى.

محافظ أسيوط يفاجئ مستشفى القوصية المركزي

 

وكان محافظ أسيوط قد فاجأ مستشفى القوصية المركزي في الخامسة فجرًا للإطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وتلاحظ عدم تواجد أطباء بالمستشفى وبمراجعة دفاتر الحضور والانصراف تبين تغيب 7 أطباء ليقرر إحالتهم للتحقيق واتخاذ اللازم حيالهم مؤكدًا على ضرورة إنتظام الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

 

كما تفقد محافظ أسيوط خلال الجولة المفاجئة عددًا من الأقسام بالمستشفى منها قسم الإستقبال والطوارئ وصيدلية المستشفى للاطمئنان على توافر الأدوية، وتفقد أيضا قسم الكلى الصناعي ووحدة معالجة المياه الخاصة بها ووجه بدخول الحالات المنتظرة إلى داخل القسم لحين تجهيز أجهزة الغسيل الكلوي.

 

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الإيمان خلال جولة مفاجئة ( صور )

محافظ أسيوط يفاجئ مستشفى ديروط ليلًا، ويطلب رفع مستوى الخدمات الصحية (صور)

وأشار أبوالنصر في نهاية الجولة بالمستشفى إلى أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في منظومة العمل بكافة القطاعات بمحافظة أسيوط، وعلى رأسها القطاع الطبي، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى، مشيرًا إلى أنه سيواصل جولاته المفاجئة على المستشفيات بالمراكز والمدن والقرى لمتابعة انتظام العمل وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال وقائع الإهمال والتقصير في العمل، مع إثابة المتميزين في عملهم مؤكدًا على تقديم كل سبل الدعم للمستشفيات التي تخدم قطاعًا عريضًا من المواطنين للنهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أسيوط الاستقبال والطوارئ الحضور والانصراف القوصية اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط المنظومة الصحية قسم الكلى محافظ أسيوط مستشفى القوصية

مواد متعلقة

جامعة أسيوط تناقش"الاعتبارات الأخلاقية في البحث العلمي للإشراف على الرسائل العلمية"

انطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة أسيوط الأهلية الخميس المقبل

انهيار منزل نتيجة انفجار خط طرد صرف صحي بأسيوط وغرق العقارات المجاورة (صور)

تنفيذ إحلال بمدرسة المنشأة الكبرى الابتدائية بالقوصية في أسيوط

محافظ أسيوط يوجه بفتح منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة

انطلاق حملة لنزع الحشائش وورد النيل وتطهير ترع أسيوط

محافظ أسيوط يتابع أعمال رصف طريق بطول 3200 متر بالكوم الأحمر

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يتذوق طعام المدينة الجامعية للطالبات بأسيوط (صور)

الأكثر قراءة

براتب 8 آلاف ريال، فتح باب التقديم على وظائف للمصريين في السعودية

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 في الصاغة

شفت العصفورة، تعليق صادم من توفيق عكاشة على أزمة الطبيبة وسام شعيب بقضية حمل السفاح

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

مواعيد مباريات الجولة الخامسة لتصفيات أمم أفريقيا 2025

أمطار خفيفة على هذه المناطق اليوم

بعد التحذير من منخفض السودان المدمر، ماذا قالت الأرصاد عن طقس اليوم الثلاثاء

رودري: الكرة الذهبية تقدر الاستمرارية وغياب ريال مدريد لم يؤلمني

منوعات

المزيد

باحثون يطورون روبوت ذكي لتنظيف المنازل والعمل في المصانع

الأسطورة واليوتيوبر، ما المبلغ الذي يتقاضاه مايك تايسون مقابل مواجهة جيك بول؟

تار بايت، ميلانيا ترامب ترفض لقاء السيدة الأولى، والسر درج ملابسها الداخلية

خطة لـ"حجب الشمس" مدعومة من بيل جيتس، وعلماء يحذرون من الجفاف وفشل المحاصيل

المزيد

خدمات

المزيد

براتب 8 آلاف ريال، فتح باب التقديم على وظائف للمصريين في السعودية

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

بعد التحذير من منخفض السودان المدمر، ماذا قالت الأرصاد عن طقس اليوم الثلاثاء

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

يحتمى به منذ اندلاع حرب غزة.. ماذا تعرف عن مخبأ نتنياهو السري تحت الأرض؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل سورة الحج وآراء العلماء في مكان نزولها والأحاديث الواردة فيها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "حبر الأمة" عبد الله بن عباس (2 - 3)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 12 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads