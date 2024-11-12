محافظ أسيوط يحيل 7 أطباء بمستشفى القوصية للتحقيق لتركهم النوبتجية

قرر اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إحالة واقعة عدم تواجد 7 أطباء بالنوبتجية المسائية بمستشفى القوصية المركزي للتحقيق وتغيبهم عن العمل الأمر الذي يترتب عليه خللًا في تقديم الخدمة الطبية للمرضى وللمترددين على المستشفى.

محافظ أسيوط يفاجئ مستشفى القوصية المركزي

وكان محافظ أسيوط قد فاجأ مستشفى القوصية المركزي في الخامسة فجرًا للإطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وتلاحظ عدم تواجد أطباء بالمستشفى وبمراجعة دفاتر الحضور والانصراف تبين تغيب 7 أطباء ليقرر إحالتهم للتحقيق واتخاذ اللازم حيالهم مؤكدًا على ضرورة إنتظام الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

كما تفقد محافظ أسيوط خلال الجولة المفاجئة عددًا من الأقسام بالمستشفى منها قسم الإستقبال والطوارئ وصيدلية المستشفى للاطمئنان على توافر الأدوية، وتفقد أيضا قسم الكلى الصناعي ووحدة معالجة المياه الخاصة بها ووجه بدخول الحالات المنتظرة إلى داخل القسم لحين تجهيز أجهزة الغسيل الكلوي.

وأشار أبوالنصر في نهاية الجولة بالمستشفى إلى أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في منظومة العمل بكافة القطاعات بمحافظة أسيوط، وعلى رأسها القطاع الطبي، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى، مشيرًا إلى أنه سيواصل جولاته المفاجئة على المستشفيات بالمراكز والمدن والقرى لمتابعة انتظام العمل وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال وقائع الإهمال والتقصير في العمل، مع إثابة المتميزين في عملهم مؤكدًا على تقديم كل سبل الدعم للمستشفيات التي تخدم قطاعًا عريضًا من المواطنين للنهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة.

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