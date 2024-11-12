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إنزال نصف مليون زريعة أسماك بترعة الإسماعيلية في الشرقية

انزال نصف مليون زريعة
انزال نصف مليون زريعة اسماك بترعة الاسماعيلية ببلبيس شرقية

شهد الدكتور جلال عبدالكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس  بمحافظة الشرقية صباح اليوم عملية إلقاء عدد ٥٠٠الف سمك مبروك سيلفر زريعة حشائش وبلطي نيلي بترعة الاسماعيلية بمدينة بلبيس وذلك لتوفير الأسماك بكميات كبيرة لدعم مهنة الصيد وتوفير فرص عمل للصيادين  وخلق فرص عمل جديدة من الصناعات التكميلية القائمة علي مهنة الصيد وضمن ما تنادى به الجمهورية  الجديدة نحو العمل على  تطوير وتنمية المسطحات المائية بنطاق مراكز المحافظة. 

الحضور وقت إنزال الأسماك بترعة الإسماعيلية 

وحضر عملية الإنزال المهندسون محمد عسكر مدير مكتب مصايد الزقازيق وهبه عبد التواب مدير إدارة الثروة السمكية بالديوان العام وعبد الله خليل  مكتب مصايد الزقازيق ومتولي عبد الواحد  مفرخ العباسة.

مدير إدارة الثروة السمكية بالمحافظة 

أوضحت المهندسة هبة عبد التواب مديرة إدارة الثروة السمكية بديوان عام محافظة الشرقية استمرار المحافظة في تفعيل الخطة الموضوعة منها بالتعاون  مع جهاز تنمية البحيرات لتنمية الثروة السمكية والارتقاء بالمصايد الطبيعية وزيادة المخزون السمكي وتوفير فرص عمل للصيادين وذلك طبقًا لتعليمات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مشيرًا إلى أن تنمية الثروة السمكية الهدف منها هو زيادة المخزون السمكي وتنفيذ خطة المحافظة.

 

 

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الدكتور جلال عبدالكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس محافظة الشرقية عملية القاء 500الف اسماك سمك مبروك سيلفر زريعة زريعة حشائش بلطى ونيلى ترعة الاسماعيلية

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