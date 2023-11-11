السبت 11 نوفمبر 2023
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سياسة

عبدالسند يمامة: عيد الجهاد صفحة وطنية مضيئة للمصريين

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامه رئيس حزب الوفد،فيتو

أعلن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح فى الانتخابات الرئاسية، أن عيد الجهاد الوطنى الذى توافق ذكراه يوم الإثنين المقبل 13 نوفمبر، يجسد روحًا وطنية خالصة تكشف عن معدن هذا الوطن العظيم، وروعة أداء المصريين من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذا العيد يمثل صفحة وطنية من صفحات مصر المضيئة.

عيد الجهاد الوطني

وقال الدكتور عبدالسند يمامة: إن عيد الجهاد الوطنى هو بمثابة الرمز الحقيقى لجميع أطياف الشعب المصرى الحر العريق، ممثلًا عن كافة الكتل الحزبية والاجتماعية من أجل الاستقلال الوطنى، والتف المصريون حول الزعيم سعد زغلول ورفيقيه من أجل المطالبة بالاستقلال. 

وأوضح أن الوفد يحرص على الاحتفال بذكرى هذا العيد، والذى يؤكد مدى صلابة المصريين ووحدتهم فى وقت الشدائد والأزمات، مشددا أن عيد الجهاد يمثل للمصريين جميعًا أسمى وأغلى معاني التضحية والفداء بالدفاع عن تراب الوطن وكرامته وحقوق المواطن.

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وقال الدكتور عبدالسند يمامة: إننا أمام عيد وطنى خالص أصيل لأنه عيد قومى مصرى يمثل صفحة وطنية رائعة فى تاريخ مصر الحديث، ونستمد من 13 نوفمبر 1918، أهمية قصوى فى تاريخ مصر المعاصر، لأنه يمثل منعطفًا تاريخيًا كبيرًا، خاصة فى أول مواجهة حقيقية مع المستعمر البريطانى الغاشم وطالب الدكتور عبدالسند يمامة بضرورة عودة الاحتفال بعيد الجهاد الوطنى أسوة بأعياد نصر القومية.

انتخابات رئاسة الجمهورية 

كما حيا الدكتور عبدالسند يمامة زعماء الوفد فى هذه المناسبة وهم سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين، الذين أبلوا بلاءً حسنًا فى المطالبة بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وأشار إلى أنه يخوض السباق الرئاسي، انطلاقًا وامتدادًا لتاريخ الوفد العريق وعلى درب زعمائه الوطنيين الذين يشهد لهم التاريخ بأدوار وطنية خالدة.

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