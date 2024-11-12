عملاق إسباني يسعى للجمع بين صلاح وعمر مرموش.. وهداف البوندسليجا ينافس هالاند لخلافة ليفاندوفسكي

دخل الثنائي المصري محمد صلاح وعمر مرموش دائرة اهتمامات نادي برشلونة الإسباني بعد تألقهم اللافت في الدوري الإنجليزي والدوري الألماني.

وواصل محمد صلاح توهجه مع ليفربول الموسم الجاري، كما بزع نجم عمر مرموش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني وبات مطلب لعدة أندية كبرى .



ويعد محمد صلاح وعمر مرموش هما فقط من نجحا في تسجيل 10 أهداف أو أكثر، وصناعة 10 أهداف أخرى أو أكثر، مع فريق ينافس في الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى.

برشلونة يضع عمر مرموش علي قائمة رغباته

وفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة وضع مرموش على قائمة رغباته في الميركاتو.

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن إدارة البارسا تتابع عن كثب تطور مرموش، حيث يعتبره ديكو، المدير الرياضي للنادي، إضافة قوية لخط الهجوم.

ويعتقد ديكو أن مرموش (25 عاًما) لاعب متعدد المهارات، ويمكنه اللعب في جميع المراكز الثلاثة بالخط الأمامي (الجناحين الأيمن والأيسر وقلب الهجوم).

وأحرز مرموش 14 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة مع فرانكفورت في 16 مباراة هذا الموسم.



يذكر أن مرموش مطلوب في عدة أندية إنجليزية على رأسها ليفربول وبايرن ميونخ، وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت في وقت سابق أن فرانكفورت حدد سعره بـ60 مليون يورو.



برشلونة يسعى لضم محمد صلاح مجانًا

على جانب آخر، كانت الصحيفة الإسبانية ذكرت عن رغبة برشلونة في التعاقد مع صلاح (32 عامًا)، الذي يعد هدفًا لخوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني، منذ فترة طويلة.

ويمكن لبرشلونة ضم صلاح مجانًا، حيث ينتهي عقده مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، دون توصل لاتفاق بشأن التجديد، حتى هذه اللحظة.

وشارك صلاح في 17 مباراة مع ليفربول هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 10 أهداف وصنع مثلها.

محمد صلاح وعمر مرموش

وكانت تقارير أكدت أن برشلونة يسعى لعقد صفقة ضخمة، مع عودة الفريق لملعبه التاريخي "سبوتيفاي كامب نو"، بعد الانتهاء من عمليات التجديد خلال الأشهر المقبلة.

خليفة ليفاندوفسكي



ويسعى خوان لابورتا، رئيس البارسا، لضم مهاجم من أجل خلافة البولندي روبرت ليفاندوفسكي (37 عامًا).

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن الخيار الأول لبرشلونة هو النجم النرويجي، إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.



ويأتي في المركز الثاني بقائمة المرشحين، فيكتور جيوكيريس، لاعب سبورتنج لشبونة، الذي أثار إعجاب أوروبا بأكملها، حيث سجل المهاجم السويدي 16 هدفًا في 11 مباراة، ويهتم مانشستر يونايتد أيضًا بخدماته.

كما يبرز على طاولة برشلونة أيضا، النجم المصري عمر مرموش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت، وهداف الدوري الألماني حاليا برصيد 11 هدفا، بالتساوي مع مهاجم بايرن ميونخ، هاري كين.

وتعتبره الإدارة الرياضية لبرشلونة لاعبًا متعدد الاستخدامات، حيث يمكنه اللعب في جميع مراكز الهجوم الثلاثة، وفقًا لـ"سبورت".

كما يتميز مرموش بتسجيل الأهداف من الركلات الحرة، وهو جانب لا يمتلك فيه البلوجرانا متخصصين كبار حاليًّا.

وتبلغ القيمة السوقية لصاحب الـ25 عامًا، 40 مليون يورو، بحسب موقع "Transfermarkt".

وفي ألمانيا، أشارت صحيفة "بيلد" أيضًا إلى أن آينتراخت فرانكفورت، يقدر سعر مرموش بـ45 مليون يورو، لذا سيكون خيارًا ميسور التكلفة بالنسبة للبارسا.