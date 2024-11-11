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رياضة

3 عوامل تقرب عمر مرموش من ارتداء قميص برشلونة

عمر مرموش، فيتو
عمر مرموش، فيتو

تواجد المهاجم الدولي المصري عمر مرموش، نجم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، في دائرة اهتمامات نادي برشلونة الإسباني للفوز بخدماته في الموسم الجديد.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن خوان لابورتا يبحث عن صفقة هجومية جديدة لتدعيم صفوف فريقه في الموسم المقبل، خاصة أن الجماهير انتظرت في بداية الموسم تدعيمًا قويًّا ولكن ذلك لم يحدث بسبب الأوضاع المالية للنادي الكتالوني.

 

3 أسباب تقرب عمر مرموش من برشلونة 

وهناك 3 عوامل تمهد طريق مرموش نحو ارتداء قميص الفريق الكتالوني، وعلى رأسها ارتباطه بوكالة CAA Stellar، التي تمثل أيضًا فيرمين لوبيز نجم برشلونة الحالي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن خوان لابورتا وضع اسم النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي على رأس اهتماماته، لكن الصفقة تبدو صعبة للغاية بسبب الوضع الاقتصادي للفريق الكتالوني الذي لن يتحمل قيمة هذه الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يستهدف ضم فيكتور جيوكريس نجم سبورتنج لشبونة البرتغالي، لكن الصراع مع العديد من الفرق الأوروبية على هذه الصفقة سيكون عقبة نحو إتمام هذه الصفقة.

وتبدو الأمور الثلاثة مؤشرًا نحو انتقال مرموش إلى برشلونة لتدعيم الهجوم الكتالوني.

 

أرقام مرموش مع فرانكفورت 

ويقدم عمر مرموش موسمًا رائعًا مع فرانكفورت بعدما سجل 14 هدفًا في جميع البطولات وقدم 10 تمريرات حاسمة.

 

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