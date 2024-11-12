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نظام سداد أراضي الإسكان المتوسط "مسكن"

وزارة الإسكان، فيتو
وزارة الإسكان، فيتو

حددت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية أنظمة سداد قطع أراضي الإسكان المتوسط والتي تطرحها ضمن برنامج مسكن بعدد من المدن الجديدة.

وتطرح الوزارة محور الأراضي الإسكان المتوسط والتقديم والحجز بالموقع الإلكتروني سيتاح لمدة شهرين حتى يوم 6 /1 /2025. 

كما أن الحجز بنظام القرعة العلنية وبدون أي أسبقية من أي نوع، سواء أكانت الدخول للموقع الإلكتروني أو تحويل جدية الحجز لقطعة الأرض.

برنامج طرح قطع الأراضي السكنية الصغيرة للأفراد "مسكن" يأتي بغرض توفير قطع أراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم بشكل دائم ومُيسر.

ونستعرض أنظمة سداد قطع الاراضى كالتالي:

-سداد مبلغ جدية حجز وقدره خمسة وعشرون ألف جنيه مصري لا غير (بالإضافة إلى مبلغ 1000 جم) فقط الف جنيه مصري لا غير (مصروفات دراسة لا تُرد).

-استكمال سداد مقدم الحجز بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء من إجمالي قيمة الأرض) خلال شهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص وفق نسبة استكمال السداد المقدمة من المواطن، ووفقًا لإخطار التخصيص المرسل من جهاز المدينة والمحدد به رقم الحساب الذي سيتم استكمال السداد عليه.

◼ سداد باقي قيمة الأرض على 3 أقساط سنوية متساوية محملة بالفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري وقت الاستحقاق ويستحق القسط الأول بعد عام من تاريخ الاستلام ويحرر شيكات بنكية آجلة بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة المختص.

-في حالة التأخير عن سداد أي قسط عن ميعاد الاستحقاق يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد بالإضافة إلى %2 طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5 % مصاريف تحصيل من قيمة القسط وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

الاسترداد: في حالة عدم الترسية يتم رد مبلغ جدية الحجز علي الحساب الوارد منه المبلغ بذات العملة الوارد بها مع تحمل الحاجزين قيمة المصاريف البنكية.

 

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