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خارج الحدود

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيرة في إيلات (فيديو)

الجيش يعتراض مسيرة
الجيش يعتراض مسيرة في إيلات، فيتو

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، اعتراض طائرة مسيرة دخلت إلى الأراضي الإسرائيلية من الجهة الشرقية في منطقة وادي عربة.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى تفعيل الدفاعات الجوية في إيلات دون تفعيل صفارات الإنذار في إيلات جنوبي إسرائيل والتفاصيل قيد الفحص.

وكان موقع "يسرائيل هيوم" نقل أنباء أولية عن تنفيذ عدة اعتراضات جوية فوق مدينة إيلات، دون أنباء عن وقوع إصابات.

وفي سياق آخر، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تنفيذ ضربات على 9 أهداف في سوريا مرتبطة بجماعات إيرانية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت إن الضربات هذه "ستحد من قدرة الجماعات المدعومة إيرانيا على شن هجمات ضد قواتنا وقوات التحالف"، مضيفة: "هذه الضربات تأتي ردا على هجمات متعددة استهدفت قواتنا".

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