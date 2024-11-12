هل كان نتنياهو على علم بهجوم السابع من أكتوبر؟ وسر مكالمة الـ 6 دقائق قبل العملية

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الإثنين، أن أول اتصال تلقاه ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية حول التداعيات والمداولات الأمنية في الليلة التي سبقت هجوم حماس في السابع من أكتوبر العام الماضي كان عند الساعة 6:19 دقيقة، أي قبل وقوع الهجوم بعشر دقائق فقط.



وقالت هيئة البث، إن "مدير ديوان رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك) أجرى اتصالًا مع آلي جيل السكرتير العسكري لبنيامين نتنياهو استغرق ست دقائق، وأبلغه عن تفعيل شرائح الاتصال الإسرائيلية داخل قطاع غزة ونزول قادة حماس إلى الأنفاق".

وأضافت أنه "جرى خلال هذه المكالمة الاتفاق على إعادة الاتصال بحلول الساعة الثامنة لتقديم تقرير جديد، إلا أن الهجوم وقع عندما كان السكرتير العسكري لنتنياهو يجري مكالمة هاتفية مع رئيس مكتب رئيس الأركان".

وأشارت هيئة البث إلى أن "لغطًا كثيرًا قد ساد الأروقة السياسية في إسرائيل حول الموعد الذي علم به نتنياهو بالتداعيات التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر، وقد تسربت في السابق معلومات أكدت أن نتنياهو لم يكن يعلم بما شهدته الليلة التي سبقت الهجوم، إلا في ساعة وقوعه أي في 6:29 من صباح السابع من أكتوبر عندما تم إيقاظه من نومه".



وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.

وبوقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن روسيا تدعو إلى البدء فورًا باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مُشدِّدًا على موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الداعي لتسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.