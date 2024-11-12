4 منهم توفوا، القبض على سائق مقطورة متهم بدهس 5 طلاب في الجيزة

ألقت قوات البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق سيارة نقل مقطورة لقيامه بدهس 5 طلاب مما تسبب في وفاة 4 منهم وإصابة الآخر بدائرة مركز شرطة كرداسة.

تلقى الرائد محمد السعودي رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصاب بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل مقطورة بموتوسيكلين قيادة 5 طلاب مما تسبب في مصرع 4 طلاب وإصابة الخامس جرى نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.