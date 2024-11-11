هزيمة قاسية لـ مصر أمام المغرب بخماسية في تصفيات شمال إفريقيا للناشئين

منتخب الناشئين، خسر منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 أمام نظيره منتخب المغرب، بخمسة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالعاصمة المغربية في الجولة الإفتتاحية من تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لـأمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة

اللاعب إسماعيل رقم 20 في الدقيقة 35 من تسديدة قوية بيسراه سكنت على يسار حارس المنتخب المصري، وهدف ثان في الدقيقة 67 عن طريق أحمد، والهدف الثالث في الدقيقة 68 عن طريق عبدالله الوزان، أما الهدف الرابع فسجله زياد باها في الدقيقة 77 وأختتم أسود الأطلسي بالهدف الخامس في الدقيقة 90+2

وسجل بلال عطية هدف مصر الوحيد في الدقيقة 90 من ركلة جزاء

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب الجزائر يوم الخميس المقبل في لقاء الجولة الثانية، وهو اللقاء الذي لا يقبل القسمة على إتنين

تشكيل منتخب مصر أمام المغرب

كان الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، أعلن تشكيلة الفراعنة الصغار لمواجهة المغرب، في الجولة الإفتتاحية من تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة

وبدأ منتخب مصر مباراته أمام المغرب بتشكيل مكون من:

عمرو عبد العزيز - حمزة الدجوي - أدهم فريد - باسل مدحت - بلال عطية - أدم محمد - محمد أبو ليلة - محمد إبراهيم - عبد العزيز لزغبي - إبراهيم زهير - محمد أنس.

تشكيل منتخب مصر، فيتو

ويبدأ منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، تصفيات شمال إفريقيا للناشئين التي تقام على الأراضي المغربية، والمؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة، بمواجهة نظيره المغربي، ويتأهل لبطولة أمم إفريقيا للناشئين، المنتخبين صاحبا المركزين الأول والثاني فقط في التصفيات.

مران منتخب الناشئين إستعدادا لمواجهة المغرب، فيتو

وتنطلق تصفيات شمال أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة بدولة المغرب في الفترة من 11 إلى 23 نوفمبر المقبلين.

ويلتقي منتخب مصر مع الجزائر بعد لقاء المغرب، ويخوض ثالث مبارياته أمام تونس، ثم يختتم التصفيات بمواجهة ليبيا.

الجهاز الفني لمنتخب الناشئين

ويترأس البعثة الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من أحمد الكاس مديرًا فنيًّا، ووليد مهدي مديرًا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًّا، ورامي عادل مدربًا مساعدًا، وأحمد فوزي مدربًا للحراس، والدكتور علاء الجوهري مدربًا للأحمال، ومحمد الصايغ منسقًا إعلاميًّا، وكريم حزين إداري، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.