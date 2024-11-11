لحل مشاكلهم، محافظ شمال سيناء يستقبل المواطنين بالقاعة الرئيسية للديوان العام
استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محمد، محافظ شمال سيناء، مساء اليوم الإثنين ، عدد من المواطنين، في قاعة الاستقبال الرئيسية للديوان العام بعد عودته من التزام خارجي.
محافظ شمال سيناء يستقبل المواطنين بالقاعة الرئيسية للديوان العام
وأكد المحافظ على أن خدمة المواطنين والنظر في طلباتهم والتيسير عليهم تأتي في مقدمة أولوياته.
فيما أبدى المواطنون سعادتهم عندما علموا بأن المحافظ خارج الديوان وأمر بفتح قاعة الإستقبال والضيافة لهم وانتظاره حتى عودته.
يأتي ذلك في ضوء خطة الوزير بالتفاعل مع المواطنين وفتح قنوات التواصل والتفاعل معهم.
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