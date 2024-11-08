حملة قومية للنهوض بمحصول القمح في شمال سيناء
أطلقت مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء حملة قومية للنهوض بمحصول القمح، تحت إشراف مدير عام مديرية الزراعة تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور خالد مجاور محمد محافظ شمال سيناء.
وعقدت مديرية الزراعة ندوة عن زراعة القمح بمحافظة شمال سيناء، حاضر فيها الدكتور عبد الله سويلم أستاذ القمح بقسم بحوث القمح مركز البحوث الزراعية والمسئول العلمي للحملة القومية لمحصول القمح.
وخلال الندوة، تم تحديد الخريطة الصنفية التي يجب اتباعها، حيث المقاومة للإصابة والإنتاجية العالية، بجانب التعريف بالمحصول الاستراتيجي ومن ثم تجهيز الأرض لزراعة القمح والعمليات الزراعية التي تجري عليه بداية من الزراعة وحتي الحصاد والتداول.
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