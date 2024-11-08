الجمعة 08 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملة قومية للنهوض بمحصول القمح في شمال سيناء

مديرية الزراعة
مديرية الزراعة

أطلقت مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء حملة قومية للنهوض بمحصول القمح، تحت إشراف مدير عام مديرية الزراعة تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور خالد مجاور محمد محافظ شمال سيناء. 

وعقدت مديرية الزراعة ندوة عن زراعة القمح بمحافظة شمال سيناء، حاضر فيها الدكتور عبد الله سويلم أستاذ القمح بقسم بحوث القمح مركز البحوث الزراعية والمسئول العلمي للحملة القومية لمحصول القمح.

وخلال الندوة، تم تحديد الخريطة الصنفية التي يجب اتباعها، حيث المقاومة للإصابة والإنتاجية العالية، بجانب التعريف بالمحصول الاستراتيجي ومن ثم تجهيز الأرض لزراعة القمح والعمليات الزراعية التي تجري عليه بداية من الزراعة وحتي الحصاد والتداول.

6 ندوات توعوية عن القضية السكانية والمشكلات المرتبطة بها بشمال سيناء

محافظ شمال سيناء يشهد مؤتمرا جماهيريا حاشدا لقبيلة الترابين  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بمحافظة شمال سيناء بمحصول القمح بشمال سيناء شمال سيناء محافظ شمال سيناء

الأكثر قراءة

اللقطات الأولى لمطاردة الإسرائيليين في هولندا، ونتنياهو يوجه بإرسال طائرات إنقاذ (فيديو)

الكافيه اتفحم، السيطرة على حريق بمقهى على كورنيش الإسكندرية (صور)

أسامة ربيع: نجاح عبور الحوض العائم DOURADO في أكبر عملية مرور بقناة السويس (صور)

القصة الكاملة لأكبر عملية اختلاس داخل بنك مصري، البنك الزراعي: صحيحة لكن قديمة، والنيابة العامة تكشف التفاصيل

إصابة 14 طالبا فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

الجيش الإسرائيلي يتدخل لـ إنقاذ مشجعي فريق مكابي تل أبيب بعد هجوم أمستردام

سعر الدولار بالبنك المركزي المصري، وصل لهذا المستوى في 5 بنوك

أخبار مصر: مطاردات للإسرائيليين في هولندا، أول ظهور لـ حكيم بعد شائعة القبض عليه، هدية بايدن الأخيرة لزيلينسكي، ارتفاع الذهب

منوعات

المزيد

بركان شيفيلوتش الروسي يقذف الرماد إلى أكثر من 8 كيلومترات

الجيش الإسرائيلي يتدخل لـ إنقاذ مشجعي فريق مكابي تل أبيب بعد هجوم أمستردام

طوفان أمستردام، لقطات جديدة لمطاردة الإسرائيليين في هولندا ووزراء نتانياهو يستغيثون (فيديو)

ابنة إيلون ماسك المتحولة جنسيا تستعد لمغادرة أمريكا بعد فوز ترامب

المزيد

خدمات

المزيد

مواعيد تشغيل قطارات بئر العبد وسيناء

سعر الدولار بالبنك المركزي المصري، وصل لهذا المستوى في 5 بنوك

أسعار سجائر مارلبورو وميريت وإل إم اليوم الجمعة

تبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

لو من عشاق الأنتيكات انزل شارع المعز (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من مكارم الأخلاق، تعرف على أهمية الحياء في الإسلام بالدليل من السنة النبوية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 8 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 8 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads