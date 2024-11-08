الجمعة 08 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تكريم حفظة القرآن الكريم ببئر العبد بحضور محافظي شمال سيناء والوادي الجديد

حفظة القرأن الكريم
حفظة القرأن الكريم

شهد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء تكريم حفظة القرآن الكريم بالمدرسة القرآنية بمؤسسة الرحمن الرحيم للخير والتنمية ببئر العبد، وبحضور اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد والدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والشيخ سليمان الزملوط عضو مجلس الشيوخ والقيادات الدينية والشعبية ومشايخ القبائل والعواقل.

 

تكريم حفظة القرآن الكريم بحضور محافظي شمال سيناء والوادي الجديد

يشار إلى أن محافظي شمال سيناء والوادي الجديد أديا صلاة الجمعة في مسجد الخربة الكبير بقرية الخربة، حيث القي خطبة الجمعة الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والتي حملت عنوان" حافظ على كل قطرة ماء.. واحذر من القمار بكل صوره".

حملة قومية للنهوض بمحصول القمح في شمال سيناء

6 ندوات توعوية عن القضية السكانية والمشكلات المرتبطة بها بشمال سيناء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأمين العام للمجلس الأعلى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اللواء دكتور محمد الزملوط حفظه القران الكريم محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

الأكثر قراءة

طقس الغد، موعد وأماكن سقوط الأمطار المتوسطة

تعليق نجيب ساويرس على ضربة جزاء زد أمام الأهلي

بعد أحداث أمستردام، قرار من الاتحاد الأوروبي للكرة بشأن مباراة مكابي القادمة ضد بيشكتاش

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة في الأسواق

كانت كل حاجة في حياتي، أحمد شيبة يبكي على الهواء بسبب والدته (فيديو)

ناصر منسي يعاقب حارس سموحة ويسجل هدف التقدم للزمالك

الزمالك يحافظ علي تقدمه بهدف أمام سموحة بعد مرور 15 دقيقة (صور)

آخر تحديث، أسعار الذهب بالسوق المحلية اليوم الجمعة 8/11/2024

منوعات

المزيد

بالدموع والأدعية، تعاطف واسع مع ملك جمال الأردن بعد إصابته بمرض خطير

الأمير ويليام معترفا: هذا العام " الأصعب" في حياتي

مشهد مهيب، صحن الطواف يشهد كثافة عالية من الطائفين (فيديو)

مكونات "صادمة" لكرات سوداء على شواطئ سيدني

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

هل تصدر فيزا الشركات باسم صاحب المنشأة في بنك مصر؟

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، منتخب مصر مع الرأس الأخضر.. ليفربول ضد أستون فيلا.. تشيلي أمام آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رجس من عمل الشيطان، الأوقاف تحذر من خطر القمار الإلكتروني على الأفراد والمجتمعات

«حتى زرتم المقابر»، الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح بلاغة القرآن في وصف الموت

ما حكم دفن الموتى ليلًا، وما المقصود بالنهي الوارد عنه في الأحاديث النبوية؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads