تكريم حفظة القرآن الكريم ببئر العبد بحضور محافظي شمال سيناء والوادي الجديد
شهد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء تكريم حفظة القرآن الكريم بالمدرسة القرآنية بمؤسسة الرحمن الرحيم للخير والتنمية ببئر العبد، وبحضور اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد والدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والشيخ سليمان الزملوط عضو مجلس الشيوخ والقيادات الدينية والشعبية ومشايخ القبائل والعواقل.
تكريم حفظة القرآن الكريم بحضور محافظي شمال سيناء والوادي الجديد
يشار إلى أن محافظي شمال سيناء والوادي الجديد أديا صلاة الجمعة في مسجد الخربة الكبير بقرية الخربة، حيث القي خطبة الجمعة الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والتي حملت عنوان" حافظ على كل قطرة ماء.. واحذر من القمار بكل صوره".
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