استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم، شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية في مصر، والوفد المرافق له، في مكتبه بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ، وممثلي الهلال الأحمر المصري.

محافظ شمال سيناء يستقبل مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية



ورحب محافظ شمال سيناء بمدير البعثة والوفد المرافق له علي أرض محافظة شمال سيناء، مُستعرضًا الجهود المصرية في استقبال المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المحافظة وإدخالها إلى قطاع غزة، والإجراءات المتبعة في هذا الخصوص.