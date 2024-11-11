محافظ شمال سيناء يلتقي المحاربين القدماء في العريش

التقى، اليوم، محافظ شمال سيناء بمجاهدي المحافظة داخل مقر جمعية المجاهدين بمدينة العريش.

محافظ شمال سيناء يلتقي مجاهدي سيناء

واستمع المحافظ إلى كلمة افتتاحية من الشيخ عبدالله جهامة رئيس جمعية المجاهدين وكلمات ترحيب من عدد من المجاهدين والسيدات أبناء وأحفاد المجاهدين.



ثم ألقى المحافظ كلمة اشتملت علي توجيه الشكر للمجاهدين وتطرق إلي ما تواجهه مصر حاليا من تهديدات وأن تاريخ المجاهدين امتد لمكافحة الإرهاب وأن التنمية الحالية التي لم تشهدها سيناء بشكل حقيقي وعلمي إلا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي هي بمثابة حرب ضروس وجهاد حقيقي.



وقد عبر كبار مجاهدي سيناء عن تقديرهم لرؤية المحافظ وأهدوه العباءة البدوية تقديرا لتفاعلهم وتعبيرا عن تقديرهم.