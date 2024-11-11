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رياضة

جوميز يمنح جيفرسون كوستا فرصة المشاركة في مباراة النصر الليبي

جيفرسون كوستا
جيفرسون كوستا

يمنح البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك الفرصة لـ جيفرسون كوستا مدافع الأبيض الشاب في مباراة  النصر الليبي الودية.

وعلمت فيتو أن جوميز يجهز كوستا لخوض لقاء النصر الليبي خاصة أن حسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي يغيبان عن المباراة لتواجدهما مع المنتخب الوطني والمنتخب التونسي.

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة النصر الليبي الودية.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر منح اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام عقب الفوز على سموحة يوم الجمعة الماضية في مسابقة الدوري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره النصر الليبي وديا، والمقرر لها يوم الجمعة القادم وذلك خلال فترة التوقف الدولي.

وأعلنت قناة الزمالك إذاعة مباراة الفريق أمام النصر الليبي وديا، والمقرر لها يوم الجمعة القادم وذلك خلال فترة التوقف الدولي ضمن مهرجان اعتزال خالد حسين  نجم منتخب ليبيا السابق.

وكان مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب وافق على مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا وفريق النصر الليبي، والمقرر إقامتها يوم 15 نوفمبر الجاري بين فريقي الزمالك والنصر الليبي.

وتولى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء والمشرف على الكرة الاتفاق على كافة تفاصيل المباراة.


ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى ليبيا يوم الأربعاء المقبل على متن طائرة خاصة تم توفيرها من الجانب الليبي لتوفير كل سبل الراحة لخوض المباراة الودية المقرر لها يوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر الجاري.

 

موعد مباراة الزمالك القادمة بالدوري 

أما على صعيد بطولة الدوري يواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم 23 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

الزمالك يستأنف تدريباته غدا استعدادا لمباراة النصر الليبي الودية

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