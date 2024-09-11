تخفيضات الموسم الدراسي، 150 جنيها للحذاء خلال الأوكازيون الصيفي (فيديو وصور)

في منطقة باب الشعرية، التي تُعد واحدة من أشهر مناطق بيع الأحذية ومكاتب الجملة في مصر، يشهد الأوكازيون الصيفي إقبالًا كبيرًا من المواطنين الباحثين عن أفضل العروض والتخفيضات.

أسعار الأحذية الصيفية

الأحذية الصيفية والصنادل: تتراوح أسعارها حول 150 جنيهًا للقطعة في الأوكازيون.



وتتراوح أسعار الحذاء المستورد بين 300 و750 جنيهًا، وذلك حسب الجودة والخامة.

ويبدأ سعر الحذاء المصري من 100 جنيه للأطفال و150 جنيهًا للكبار.

أوضح أيمن، أحد البائعين في المنطقة، أن الأوكازيون الصيفي يُقام كل يوم جمعة من كل أسبوع، وذلك مع انتهاء موسم الصيف وبدء التخفيضات، وأشار إلى أن الأسعار شهدت ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بالعام الماضي، حيث زادت التكلفة بأكثر من 40%.

وأشار إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار أدى إلى انخفاض ملحوظ في حجم المبيعات مقارنة بالموسم السابق.

يُعد هذا الأوكازيون فرصة جيدة للمستهلكين للحصول على الأحذية بأسعار مخفضة، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسواق. ومع استمرار التخفيضات، يأمل البائعون في زيادة الإقبال وتحقيق مبيعات أفضل.