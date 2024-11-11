استمرار أعمال مسابقة "القرآن الكريم" بمنطقة الإسكندرية الأزهرية

تفقد الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، يرافقه محمد سليم، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، لجان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم بمنطقة الإسكندرية الأزهرية

وتقام تحت رعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وأيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب.

وأشاد مدير عام شئون القرآن الكريم خلال جولته للمرور على اللجان، يرافقه مدير شؤون القرآن ومسؤول المسابقة بالمنطقة ومدير الكمبيوتر التعليمي، بالجهود المبذولة، وبالعمل المنظم والانضباط الذي يميز تنفيذ المسابقة، والتعاون المستمر بين إدارتي شؤون القرآن الكريم والكمبيوتر التعليمي، بما يسهم في إنجاح هذه المسابقة المباركة وتحقيق أهدافها النبيلة.

تأتي هذه الزيارة تأكيدًا على التزام الأزهر الشريف بدعم وتشجيع حفظة القرآن الكريم وتكريمهم.