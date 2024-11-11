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حوادث

النيابة العامة تعلن إطلاق خدمة جديدة للطلبات الخاصة بنيابات الأسرة

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أعلنت النيابة العامة عن إطلاق خدمة جديدة للطلبات الخاصة بنيابات الأسرة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها النيابة العامة لتيسير الخدمات المقدمة للمحامين، وتوفير الوقت والجهد في سير الإجراءات القانونية.

وتتمثل الخدمة الجديدة للطلبات الخاصة بنيابات الأسرة في الآتي:
أولًا: إنشاء حسابات للمحامين على بوابة النيابة العامة الإلكترونية دون الحاجة للتوجه لمقار النيابات.

ثانيًا: تقديم الطلبات الآتية:

١- صورة رسمية من الحكم (نفس).

٢- صورة من ضبط إشهاد وفاة ووراثة (نفس).

٣- شهادة من واقع جدول القضايا (نفس).

٤- صورة من قرار جلسة (مال).

٥- شهادة من واقع جدول القضايا (مال).

ثالثًا: سداد الرسوم المقررة بوسائل الدفع الإلكتروني من خلال بوابة النيابة العامة الإلكترونية.

رابعًا: استلام الشهادات والصور بمقار عملهم أو محل إقامتهم دون الحاجة للتوجه لمقار النيابات.

علمًا بأن المرحلة الأولى التجريبية متاحة في نيابة الإسكندرية الكلية لشؤون الأسرة عبر بوابة النيابة العامة الإلكترونية، وذلك بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق ١٢/ ١١/ ٢٠٢٤، وهو ما يتيح للمحامين التعامل مع النيابة عن بعد بفعالية وسرعة.

وسوف يتم إرسال رسائل نصية للمحامين لإخطارهم بإمكانية الاستفادة من تلك الخدمات.تتمثل في الآتي:

أولًا: إنشاء حسابات للمحامين على بوابة النيابة العامة الإلكترونية دون الحاجة للتوجه لمقار النيابات.

ثانيًا: تقديم الطلبات الآتية:

١- صورة رسمية من الحكم (نفس).

٢- صورة من ضبط إشهاد وفاة ووراثة (نفس).

٣- شهادة من واقع جدول القضايا (نفس).

٤- صورة من قرار جلسة (مال).

٥- شهادة من واقع جدول القضايا (مال).

ثالثًا: سداد الرسوم المقررة بوسائل الدفع الإلكتروني من خلال بوابة النيابة العامة الإلكترونية.

رابعًا: استلام الشهادات والصور بمقار عملهم أو محل إقامتهم دون الحاجة للتوجه لمقار النيابات.

علمًا بأن المرحلة الأولى التجريبية متاحة في نيابة الإسكندرية الكلية لشؤون الأسرة عبر بوابة النيابة العامة الإلكترونية، وذلك بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق ١٢/ ١١/ ٢٠٢٤، وهو ما يتيح للمحامين التعامل مع النيابة عن بعد بفعالية وسرعة.

وسوف يتم إرسال رسائل نصية للمحامين لإخطارهم بإمكانية الاستفادة من تلك الخدمات.

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النيابة العامة المحامين نيابات الاسرة

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