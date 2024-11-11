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محافظات

محافظ الإسكندرية يتفقد اصطفاف سيارات بيع البيض بسعر 150 جنيها

الإسكندرية
الإسكندرية

تفقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، قافلة السيارات المتنقلة أمام مبنى ديوان عام المحافظة، التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة/ القطاع الشمالي، والمحملة بالدفعة الأولى لبيع بيض المائدة بسعر 150 جنيهًا للكرتونة والمقرر توزيعها على مستوى الأحياء.

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جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وانطلاقًا من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة المتمثلة في جهاز مستقبل مصر" للتنمية المستدامة لتوفير السلع الأساسية بالأسعار المخفضة.

وأكد محافظ الإسكندرية استمرار جهود الدولة لدعم استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية. مثمنًا دور جهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة، والقوات المسلحة، في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأضاق الفريق أحمد خالد أن المحافظة بأجهزتها التنفيذية حريصة على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية لجميع المبادرات التي من شأنها تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، ودعم المناطق الأكثر احتياجًا بنطاق المحافظة خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية لتحقيق الاستقرار في الأسعار وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

جاء ذلك بحضور المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، وممثلي جهاز مستقبل مصر بالمحافظة.

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الاسكندرية محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن

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