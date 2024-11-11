الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء سيدة على حفيد زوجها ومحاولة التخلص منه

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى عن اعتداء إحدى السيدات على طفل بالإسكندرية.





وتابعت أجهزة وزارة الداخلية، مقطع الفيديو المتداول على عدد من الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعى والذي تظهر خلاله إحدى السيدات وهي تعتدي على طفل بالإسكندرية.



وبفحص الواقعة تبين تلقى قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من شقيقين بقيام (زوجة والدهما ) بالاعتداء بالضرب على (نجل أحدهما "البالغ من العمر عام") ورطمه بالأرض عدة مرات بنطاق دائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة "الظاهرة بمقطع الفيديو" فى حينه وبمواجهتها اعترفت بإرتكابها الواقعة لعدم قدرتها على الإنجاب.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق وقررت إستمرار حبسها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

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