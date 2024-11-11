الإثنين 11 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء سيدة على حفيد زوجها ومحاولة التخلص منه

سيدة تعتدى بالضرب
سيدة تعتدى بالضرب على حفيد زوجها

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى عن اعتداء  إحدى السيدات على طفل بالإسكندرية.


  
وتابعت أجهزة وزارة الداخلية، مقطع الفيديو المتداول على عدد من الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعى والذي تظهر خلاله إحدى السيدات وهي تعتدي على طفل بالإسكندرية.

الأمن يكشف حقيقة استغلال أهلية قائد سيارة نفوذهم في التهرب من واقعة وفاة طبيب

26 حكما ضده، التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة عن واقعة لاعب منتخب مصر السابق علي غزال


وبفحص الواقعة تبين تلقى قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من شقيقين بقيام (زوجة والدهما ) بالاعتداء بالضرب على (نجل أحدهما "البالغ من العمر عام") ورطمه بالأرض عدة مرات بنطاق دائرة القسم. 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة "الظاهرة بمقطع الفيديو"  فى حينه وبمواجهتها اعترفت بإرتكابها الواقعة لعدم قدرتها على الإنجاب.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق وقررت إستمرار حبسها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أجهزة وزارة الداخلية التعدى بالضرب التعدي على طفل فيديو سيدة الاسكندرية

مواد متعلقة

الأمن يكشف حقيقة استغلال أهلية قائد سيارة نفوذهم في التهرب من واقعة وفاة طبيب

26 حكما ضده، التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة عن واقعة لاعب منتخب مصر السابق علي غزال

ضبط 29 قضية حيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية وذخائر خلال حملة أمنية بقنا

ترحيل علي غزال لاعب منتخب مصر السابق إلى نيابة القاهرة الجديدة

تفاصيل ضبط لاعب منتخب مصر السابق على غزال لاتهامه بقضايا نصب

ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص في مدينة نصر

جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة، ضبط 54 قضية وتنفيذ 297 حكما قضائيا

القبض على طالب تسبب فى وفاة مواطن أثناء عبوره الشارع بمدينة نصر

الأكثر قراءة

سعر الدولار في 5 بنوك اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024

شرط إيجاريا قبل القدوم إلى القاهرة لـ الانضمام إلى الزمالك

كان نازل يصلي الفجر، مصرع طبيب سقط من باب "الأسانسير" في بورسعيد

8 قادة غائبين عن القمة العربية الإسلامية بالرياض 2024

النيابة الإدارية تفتح تحقيقا عاجلا فى فيديو لـ طبيبة تنتهك فيه حقوق المريضات

امرأة تدخل موسوعة جينيس بأكبر كمية حليب أم، ما القصة؟

تفاصيل ضبط لاعب منتخب مصر السابق على غزال لاتهامه بقضايا نصب

الشرقية للدخان: نراجع تكلفة السجائر شهريا، وهذه أسباب الزيادات الجديدة

منوعات

المزيد

بسبب نكتة، جدل في الصين من تزايد وتيرة السخرية من الرجال

الأمير هاري يعلق على عدم حضوره احتفالات "الأحد التذكاري"

إرسال رائد فضاء هندي بصاروخ أمريكي للمحطة الدولية في 2025

امرأة تدخل موسوعة جينيس بأكبر كمية حليب أم، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس اليوم الاثنين 11-11-2024 في الأسواق

سعر الأرز اليوم الإثنين في السوق المحلية

أسعار السكر اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 في الأسواق

سعر النحاس بالسوق المحلية اليوم الأحد 10/11/2024

المزيد

انفوجراف

أرقام كولر مع الأهلي في عيد ميلاده الـ64 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف تكون الجنة ميراثا؟، تفسير الشعراوي للآية 85 من سورة الشعراء

تفسير حلم الحريق بالمنام وعلاقته بالترقية فى العمل

تفسير حلم عضة الفأر في المنام وعلاقته بتفريج الكرب وزوال الحزن

المزيد
الجريدة الرسمية
ads