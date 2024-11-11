الإثنين 11 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نائب محافظة الإسكندرية تبحث مع وفد صيني سبل التعاون المشترك

نائب محافظة الإسكندرية
نائب محافظة الإسكندرية تبحث مع وفد صيني سبل التعاون المشترك

استقبلت المهندسة  أميرة صلاح عبد الحكيم نائب محافظ الإسكندرية، وفدًا صينيًا برئاسة وانغ يانبينغ رئيس مجلس نواب الشعب بمدينة هايكو الصينية لبحث تعزيز سبل التعاون والاستثمار بين الجانبين على كافة الأصعدة.

 

أبرز توصيات المؤتمر الدولي للرياضيات والأمن السيبراني بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر

افتتاح المعرض السنوي للملابس والمستلزمات بـ آداب عين شمس

وفي بداية اللقاء؛ رحبت نائب المحافظ بالوفد في الإسكندرية، مشيدة بالعلاقات بين مصر والصين خاصة بعد زيارة الرئيس السيسي للصين في شهر مايو 2024 وتوقيع البيان المشترك بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية والذي من شأنه تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

ومن جانبها؛ قدمت رئيسة الوفد الشكر لنائب المحافظ على حفاوة الاستقبال وأكدت على عمق العلاقات بين مصر والصين حيث تعتبر الصين الدولة المصرية بوابة لقارة أفريقيا، مشيرة إلى أن وفدًا من هايكو قد زار محافظة الإسكندرية العام الماضي لما لها من أهمية ومكانة كبيرة بين المدن المصرية.

وأضافت نائب المحافظ أن الإسكندرية هي عاصمة مصر الصناعية والاقتصادية والتجارية، كما أن وجود 3 موانئ ضخمة بها يجعلها تستقبل نحو 65 % من حجم الصادرات والواردات المصرية.

وخلال اللقاء؛ قام أحد أفراد الوفد بتقديم نبذة مختصرة عن مدينة هايكو فهي عاصمة مقاطعة هاينان جنوب الصين تقع على الساحل الشمالي لجزيرة هاينان، واحتفظت هايكو بمكانتها كميناء رئيسي لجزيرة هاينان، حيث تتعامل مع أكثر من نصف إجمالي تجارتها، وتصدر كميات كبيرة من المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية، وشهدت هايكو فترة من النمو الاقتصادي السريع والنمو السكاني المتغير وتحسنت البنية الأساسية للمدينة بسرعة، وتعتبر المدينة واجهة سياحية حيث تحتوي على العديد من الآثار ولذلك تهتم مدينة هايكو بمشاركة تجربة الإسكندرية الشهيرة في مجال حماية التراث.

وختامًا؛ أشارت نائب المحافظ إلى أن الإسكندرية لديها تراث حضاري ضخم حيث أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الشأن وهناك العديد من القوانين واللوائح المصرية للحفاظ على الآثار

وقامت نائب المحافظ بدعوة الوفد لزيارة بعض الأماكن الأثرية بالإسكندرية مثل دير مارمينا وشارع النبي دانيال الذي تم تطويره مؤخرًا، كما قام الوفد بدعوة نائب المحافظ لزيارة مدينة هايكو لمناقشة سبل التعاون والاستثمار المستقبلي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاسكندرية المهندسة أميرة صلاح عبد الحكيم نواب الشعب

مواد متعلقة

بشرى سارة للمصنعين، الفريق كامل الوزير يوجه بحزمة إجراءات عاجلة لحماية الصناعة.. إعادة تشغيل مصنعي النصر للمسبوكات.. منح قروض بفائدة 15% لشراء المعدات

شبورة وأمطار، الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء

أبرز توصيات المؤتمر الدولي للرياضيات والأمن السيبراني بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر

الأكثر قراءة

سعر الدولار في 5 بنوك اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024

شرط إيجاريا قبل القدوم إلى القاهرة لـ الانضمام إلى الزمالك

كان نازل يصلي الفجر، مصرع طبيب سقط من باب "الأسانسير" في بورسعيد

8 قادة غائبين عن القمة العربية الإسلامية بالرياض 2024

النيابة الإدارية تفتح تحقيقا عاجلا فى فيديو لـ طبيبة تنتهك فيه حقوق المريضات

امرأة تدخل موسوعة جينيس بأكبر كمية حليب أم، ما القصة؟

تفاصيل ضبط لاعب منتخب مصر السابق على غزال لاتهامه بقضايا نصب

الشرقية للدخان: نراجع تكلفة السجائر شهريا، وهذه أسباب الزيادات الجديدة

منوعات

المزيد

بسبب نكتة، جدل في الصين من تزايد وتيرة السخرية من الرجال

الأمير هاري يعلق على عدم حضوره احتفالات "الأحد التذكاري"

إرسال رائد فضاء هندي بصاروخ أمريكي للمحطة الدولية في 2025

امرأة تدخل موسوعة جينيس بأكبر كمية حليب أم، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس اليوم الاثنين 11-11-2024 في الأسواق

سعر الأرز اليوم الإثنين في السوق المحلية

أسعار السكر اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 في الأسواق

سعر النحاس بالسوق المحلية اليوم الأحد 10/11/2024

المزيد

انفوجراف

أرقام كولر مع الأهلي في عيد ميلاده الـ64 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف تكون الجنة ميراثا؟، تفسير الشعراوي للآية 85 من سورة الشعراء

تفسير حلم الحريق بالمنام وعلاقته بالترقية فى العمل

تفسير حلم عضة الفأر في المنام وعلاقته بتفريج الكرب وزوال الحزن

المزيد
الجريدة الرسمية
ads