مرموش يتصدر ترتيب هدافي الدوري الألماني بعد الجولة الـ10

يحتل المحترف المصري عمر مرموش لاعب فريق فرانكفورت صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني مناصفه مع هاري كين مهاجم بايرن ميونخ بعد انتهاء مباريات الجولة العاشرة.

ترتيب هدافي الدوري الألماني



1 عمر مرموش، آينتراخت فرانكفورت، 11 هدفًا.

2 هاري كين، بايرن ميونخ، 11 هدفًا.

3 فيكتور بونيفاس، باير ليفركوزن، 6 أهداف.

4 تيم كلينيست، بوروسيا مونشنجلادباخ، 6 أهداف.

5 سيرهو جيراسي، بوروسيا دورتموند، 6 أهداف.

6 جوناثان بوركاردت، ماينز، 6 أهداف.

7 إرميدين ديميروفيتش، شتوتجارت، 5 أهداف.

8 دينيز أونديف، شتوتجارت، 5 أهداف.

9 لويس أوبيندا، لايبزيج، 5 أهداف.

10 مايكل أوليز، بايرن ميونخ، 5 أهداف.

فرانفكورت يفوز علي شتوتجارت

فاز فريق فرانكفورت على نظيره شتوتجارت بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأحد على ملعب "إم إتش بي آرينا"، ضمن لقاءات الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

وسجل هدف التقدم لصالح فرانكفورت اللاعب إيكيتيكي في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول بعد أسيست من عمر مرموش.

وأحرز براون الهدف الثالث لفرانكفورت في الدقيقة 55، ونجح مرموش في إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 62 من ركلة حرة مباشرة.

وسجل أهداف فريق شتوتجارت فاجنومان وولتمادا وفي الدقيقة 86، 1+90.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام شتوتجارت

وجاء تشكيل آينتراخت فرانكفورت كالتالي:"

تعليق من فرانكفورت على احتمالية رحيل عمر مرموش

علق ماركوس كروش المدير الرياضي لنادي آنتراخت فرانكفورت على الأنباء المثارة حول احتمالية رحيل نجم الفريق عمر مرموش خلال الصيف المقبل.

وتحدث المدير الرياضي لفرانكفورت عبر شبكة "سكاي سبورت" ألمانيا قائلًا: "أنا سعيد بمواصلة مرموش تسجيل الأهداف".

وأثيرت أنباء حول اهتمام بايرن ميونيخ وليفربول بضم لاعب منتخب مصر الصيف المقبل.

وعن العروض قال: "أعتقد أن عمر يشعر بالراحة هنا".

وأتم كروش حديثه: "لذا لا يجب أن نناقش دائما ما سيحدث في الانتقالات أو الصفقات المحتملة".

ويمتد تعاقد مرموش مع فرانكفورت حتى صيف عام 2027.

ويعيش عمرو فترة من التألق رفقة الفريق الألماني خلال الموسم الجاري إذ أنه سجل 13 هدفًا وصنع 9 في 15 مباراة خاضها في كل البطولات.

وكان آخر تألق لمرموش هو تسجيله لهدف رائع من ركلة حرة قادت فريقه للفوز على سلافيا براج التشيكي في رابع جولات الدوري الأوروبي مساء الخميس.