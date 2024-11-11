تحرير محاضر تموينية خلال حملات مكبرة بحي شرق الإسكندرية

شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة ياتى ذلك بتعليمات مشددة من المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة التموينية على الأنشطة التموينية المختلفة .

فقد قامت إدارة تموين شرق برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وإشراف الأستاذ أحمد حسن رئيس الرقابة بحملات أسفرت عن ضبط بقال تموينى تصرف فى سلع تموينية مدعمة وبيانها ١٠٤٤ كيس سكر زنة الكيس واحد كجم و٩٢٦ زجاجة زيت تمويني سعة الزجاجة ٨٠٠ ملل وتحرير محضر توقف بدون أذن مسبق لبقال تموينى وتحرير ٣ محاضر بيع سجائر بسعر أزيد ومصادرة ٤٥٣ علبة سجائر متنوعة

تحرير ٣ محاضر عدم إعلان عن الأسعار للسلع الغذائية بالأسواق وتحرير محضر توقف مخبز بلدى بدون أذن مسبق من التموين وتحرير ٤ محاضر انتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتحرير ٣ محاضر عدم وجود لوحة بيانات للمخابز وتحرير محضرين عدم نظافة أدوات العجين وتحرير محضر عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين



وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات