الخميس 07 نوفمبر 2024
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وكيل تعليم سوهاج رئيسًا للجنة اختيار الوظائف الإشرافية للإدارة المدرسية والتوجيه

وكيل تعليم سوهاج
وكيل تعليم سوهاج واختيار القيادات

تواصل لجنة إختيار الوظائف الإشرافية لوظائف القيادة المدرسية برئاسة الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج وعضوية سليمان بخيت وكيل المديرية وفاضل النحاس مدير عام التعليم العام بالمديرية وياسر أمين مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمديرية ومحمد شحاتة مدير عام الشؤون القانونية بالمديرية والدكتور عميد كلية التربية وعبد الرؤوف حمدون نقيب المعلمين على مستوى المحافظة ووائل المشنب رئيس مجلس أمناء الآباء والمعلمين على مستوى المحافظة مقابلتها الشخصية لإختيار المعلمين المتقدمين لشغل وظائف القيادة المدرسية ( مدير ووكيل ) مدرسة وموجه ( مادة ونشاط) على مستوى المحافظة بمختلف المراحل التعليمية.
 

وكيل وزارة تعليم سوهاج اختيار القيادة بناءا على الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية 
أكد وكيل الوزارة على أن اختيار القيادة التعليمية داخل أى مؤسسة تعليمية هو قائم على أساس الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية بجانب السمات الشخصية الواجب توافرها فى أى قيادة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بسوهاج واللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج بضرورة تطبيق معايير الشفافية والنزاهة فى اختيار القيادات التعليمية على مستوى المحافظة.

 

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