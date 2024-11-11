حبس رئيس نادٍ 3 سنوات بسبب الاعتداء على حكم في الدوري التركي

الدوري التركي، أصدرت محكمة تركية حكما بالسجن لمدة 3 سنوات، على فاروق كودجا، الرئيس السابق لـ نادي أنقرة جوجو التركي، بعد حادثة التعدي على حكم مباراته أمام ريزي سبور في الدوري التركي بشهر ديسمبر الماضي.

وانتهت المباراة بهدف لمثله في الجولة 15 من الدوري التركي الموسم الماضي، ولكن اللقاء شهد اعتداء على الحكم خليل أوموت ميلير، الذي أدار المواجهة، بعدما طرد لاعب فريق أنقرة جوجو، علي سو في الدقيقة 50، قبل أن يطرد نظيره في ريزا سبور إيمريهان توبكو في الدقيقة 95.

بعد ذلك أسقط فاروق كودجا، رئيس نادي أنقرة جوجو، الحكم على أرض الملعب بلكمة قوية في وجهه، لتنفجر مشاجرة بالأيدي بين الجانبين، ليعلن بعدها فاروق كودجا، رئيس نادي أنقرة جوجو استقالته من منصبه في نفس اليوم، لكن تم اعتقاله، بسبب الضربة التي أسقطت خليل أوموت ميلير.

وأصدرت المحكمة اليوم حكمها على كودجا بالسجن لمدة تزيد على ثلاث سنوات ونصف، بعدما وجهت له تهمة "إصابة موظف عام عمدًا" وتهديده للحكم وانتهاك القوانين التي تهدف إلى منع العنف في الرياضة.

وكشفت تقارير تركية أنه من المتوقع أن يستأنف كودجا الذي استقال من منصبه على الحكم.

إيقاف رئيس أنقرة جوجو مدى الحياة بعد اعتدائه على الحكم بالدوري التركي

وكان الاتحاد التركي لكرة القدم، أعلن في ديسمبر الماضي إيقاف الرئيس المستقيل لنادي أنقرة جوجو فاروق كودجا مدى الحياة، إثر اعتدائه على حكم.

كما عاقب مجلس التأديب في الاتحاد المحلي للعبة فريق أنقرة جوجو بفرض عليه خوض 5 مباريات على أرضه دون جماهير، وغرمه 66 ألف دولار.

ووجه كودجا لكمة قوية إلى وجه حكم مباراة فريقه أمام ريزه سبور التي انتهت بالتعادل (1-1) في 19 ديسمبر، مما أدى إلى إلحاق الأذى بعينه.

وأثارت الحادثة ردود أفعال رياضية وسياسية واسعة حيث أدان أيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الاتحاد الدولي "فيفا" السويسري جياني إنفانتينو التعرض بالضرب للحكم.

ورغم إعلان استقالته، أصر فاروق كودجا أن فريقه تعرض للغش من قبل الحكم ميلر.

وقال كودجا في بيان للنادي: "مهما كان حجم الظلم أو مدى الخطأ الذي ارتكبه الحكام، فلا شيء يمكن أن يضفي الشرعية أو يفسر العنف الذي ارتكبته".

وأضاف "أعتذر لمجتمع الحكام التركي والجمهور الرياضي وأمتنا".

وقام كودجا بتوجيه لكمة قوية إلى الحكم، مما أدى إلى إصابة قوية للحكم في عينه.

وقال الحكم في بيان: "لكمني فاروق كودجا تحت عيني اليسرى، فسقطت أرضا. وفيما كنت على الأرض ركلوني على وجهي وأجزاء أخرى من جسمي".

تعليق الرئيس التركي

وعلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على الحادث عبر حسابه على موقع إكس، قائلا إنه "لن يسمح أبدًا بحدوث أعمال عنف في الرياضة التركية".

وقال وزير العدل، يلماز تونج: "تم فتح تحقيق قضائي ضد المسؤولين عن الحوادث التي وقع فيها الاعتداء على حكم المباراة".

وقال كبير الأطباء في المستشفى الذي نقل إليه الحكم الذي تعرض للهجوم: إنه "بخير ولا يوجد ما يهدد حياته، ويعاني من نزيف وتشققات حول العينين".