الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رياضة

تحديد موعد استئناف الدوري التركي

الدوري التركي، فيتو
الدوري التركي، فيتو

تعود مباريات الدوري التركي، يوم 19 ديسمبر الجاري، بعد تعليقها، أول أمس الإثنين، بعد مباراة أنقرة جوجو وريزه سبور، بسبب الاعتداء على حكم.

موعد استئناف الدوري التركي 

وقال محمد بويوكيكشي رئيس الاتحاد التركي: إن جميع البطولات ستستأنف يوم الثلاثاء المقبل.

الاعتداء على الحكم السبب

وكانت مباريات الدوري التركي قد علقت إثر تعرض الحكم خليل أوموت ميلر للاعتداء من قبل رئيس نادي أنقرة جوجو فاروق كودجا، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 مع ريزه سبور.

وأعلن فاروق كودجا، استقالته من منصبه، أمس الثلاثاء، عقب حادثة الاعتداء.

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وأشار رئيس الاتحاد، بويوكيكشي، إلى إمكانية فرض عقوبات على أنقرة جوجو.

ورغم إعلان استقالته، أصر فاروق كودجا أن فريقه تعرض للغش من قبل الحكم ميلر.

وقال كودجا في بيان للنادي: "مهما كان حجم الظلم أو مدى الخطأ الذي ارتكبه الحكام، فلا شيء يمكن أن يضفي الشرعية أو يفسر العنف الذي ارتكبته".

وأضاف "أعتذر لمجتمع الحكام التركي والجمهور الرياضي وأمتنا".

وقام كودجا بتوجيه لكمة قوية إلى الحكم، مما أدى إلى إصابة قوية للحكم في عينه.

وقال الحكم في بيان: "لكمني فاروق كودجا تحت عيني اليسرى، فسقطت أرضا. وفيما كنت على الأرض ركلوني على وجهي وأجزاء أخرى من جسمي".

تعليق الرئيس التركي

وعلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على الحادث عبر حسابه على موقع إكس، قائلا إنه "لن يسمح أبدًا بحدوث أعمال عنف في الرياضة التركية".

وقال وزير العدل، يلماز تونج: "تم فتح تحقيق قضائي ضد المسؤولين عن الحوادث التي وقع فيها الاعتداء على حكم المباراة".

وقال كبير الأطباء في المستشفى الذي نقل إليه الحكم الذي تعرض للهجوم: إنه "بخير ولا يوجد ما يهدد حياته، ويعاني من نزيف وتشققات حول العينين".

بعد إيقاف الدوري، مصير السوبر التركي

استقالة رئيس أنقرة جوجو التركي بعد واقعة اعتدائه على الحكم (فيديو)

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الدوري التركي أنقرة جوجو ريزه سبور فاروق كودجا رجب طيب أردوغان

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