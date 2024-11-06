بشكتاش التركي يتخطى مالمو السويدي في الدوري الأوروبي

الدوري الأوروبي، حقق بشكتاش التركي فوزا هاما على ضيفه مالمو السويدي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما بافتتاح منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي.

وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار الشوط الأول، الذي تبارى خلاله كلا الفريقين في إهدار الفرص، قبل أن يشهد الشوط الثاني الكثير من الإثارة والندية والأهداف.

وبادر الألباني إيرنيست موتشي بالتسجيل لمصلحة بشكتاش في الدقيقة 76، قبل أن يضيف زميله سميح كيليكسوي الهدف الثاني في الدقيقة 85، فيما تكفل الدنماركي سورن ريكس بإحراز هدف مالمو الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد بشكتاش، إلى 6 نقاط في لمركز الـ14 مؤقتا، عند فوزه على ليون الفرنسي في الجولة الماضية ومالمو اليوم، بعد خسارته أول جولتين أمام أياكس الهولندي وآينتراخت فرانكفورت الألماني، في المقابل، توقف رصيد مالمو، الذي تلقى خسارته الثالثة في المسابقة مقابل فوز وحيد، عند 3 نقاط في المركز الـ26 مؤقتا.



وكان فريق آنتراخت فرانكفورت فاز علي نظيره ريجاس، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري الأوروبي.

وسجل هوجو لارسون هدف الفوز لصالح فرانكفورت في الدقيقة 79.

وتواجد المحترف المصري عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفريق فرانكفورت أمام ريجاس في الدوري الأوروبي.

تشكيل فرانكفورت أمام ريجاس

جالطة سراي يتخطى إيلفسبورج السويدي 3/4 في مباراة مثيرة

فيما فاز فريق جالطة سراي التركي، على نظيره ايلفسبورج السويدي، بنتيجة 4 / 3 في المباراة التي جمعتهما على ملعب رامس بارك، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي.

أحرز ثلاثية جالطة سراي في شباك ايلفسبورج السويدي، كل من ماورو إيكاردي بالدقيقة 28، وإيزاك بيترسون لاعب الفريق السويدي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 29، وباريس يلماز بالدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، عاد فريق ايلفسبورج السويدي، بهدفين عن طريق نيكلاس هولت بالدقيقة 52، ومايكل بايدو من ضربة جزاء بالدقيقة 65.

وفي الدقيقة 83، أحرز يونس أكجون هدف جالطة سراي الرابع قبل أن يرد إيلفسبورج بهدفه الثالث عن طريق يوهان لارسون بالدقيقة 90، لينتهي اللقاء بفوز مثير لفريق جالطة سراي 4 / 3.