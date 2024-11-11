الإثنين 11 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر جرام الذهب مساء الإثنين 11 نوفمبر 2024 في الصاغة

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب استقرارا بجميع الأعيرة، مساء الاثنين 11 نوفمبر 2024، في الأسواق المصرية، وفقًا لآخر تحديث.

 

اقرأ التالي: أسعار الجنيه الذهب في التعاملات المسائية

 

وترصد “فيتو” تحديث لحظيا لجميع أسعار الأعيرة فى الصاغة أولا بأول، حيث شهدت أسعار الذهب تراجعا مفاجئا اليوم، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

 

 

سعر جرام الذهب عيار 24 

سجل سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4188 جنيها للبيع.  

  • تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.
  • كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.
  • وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

 

 

 

 

سعر جرام الذهب عيار 21

 بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3665 جنيهًا.

 

  • هذا العيار يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.
  • كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.
  • وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.

 

 

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3140 جنيها.

  • الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.
  • ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

 

 

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2500 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12 

سجل  سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2130 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 9

سجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1600 جنيه للبيع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب،أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرام الذهب عيار 12 جرام الذهب عيار 14 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب سعر جرام الذهب عيار 14 سعر جرام الذهب عيار 12 سعر جرام الذهب عيار 18 سعر جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 9 سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم سجل سعر جرام الذهب عيار 14

مواد متعلقة

سعر الدولار اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 في 5 بنوك

سعر جرام الذهب الاثنين في الصاغة 11 نوفمبر 2024

سعر جرام الذهب الأحد في الصاغة 10 نوفمبر 2024

سعر الدولار اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024، وصل لهذا المستوى في 5 بنوك

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024

انخفاض سعر الجنيه الذهب فى الصاغة الآن

خبير: وصول ترامب لرئاسة أمريكا صدمة لأوروبا ومكاسب اقتصادية لآخرين

خبير يكشف مصير الاقتصاد العالمي بعد فوز ترامب

الأكثر قراءة

كان نازل يصلي الفجر، مصرع طبيب سقط من باب "الأسانسير" في بورسعيد

بعد تسريب فيديو يسب الريدز، إيقاف حكم مباراة ليفربول وأستون فيلا (فيديو)

تفاصيل ضبط لاعب منتخب مصر السابق على غزال لاتهامه بقضايا نصب

8 قادة غائبين عن القمة العربية الإسلامية بالرياض 2024

بعد واقعة مقبرة ميروكا، أول تحرك من الآثار لمنع تشويه المقابر والمتاحف

امرأة تدخل موسوعة جينيس بأكبر كمية حليب أم، ما القصة؟

ترحيل علي غزال لاعب منتخب مصر السابق إلى نيابة القاهرة الجديدة

التموين: افتتاح مبادرة سوق اليوم الواحد بالقاهرة الجمعة المقبلة ودراسة تعميم التجربة

منوعات

المزيد

الأمير هاري يعلق على عدم حضوره احتفالات "الأحد التذكاري"

إرسال رائد فضاء هندي بصاروخ أمريكي للمحطة الدولية في 2025

امرأة تدخل موسوعة جينيس بأكبر كمية حليب أم، ما القصة؟

مخلوق غامض يبث الرعب في قلوب سكان ولاية فيرجينيا الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الإثنين في السوق المحلية

أسعار السكر اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 في الأسواق

سعر النحاس بالسوق المحلية اليوم الأحد 10/11/2024

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

نتائج منتخب مصر في آخر بطولة لشمال إفريقيا مواليد 2008 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحريق بالمنام وعلاقته بالترقية فى العمل

تفسير حلم عضة الفأر في المنام وعلاقته بتفريج الكرب وزوال الحزن

كيف أثنى الله على المجاهدين في سبيله؟، محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads