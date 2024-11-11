مصرع مدرسة وزوجها في حادث تصادم بالمنيا

لقيت مدرسة وزوجها مصرعهما في حادث تصادم دراجة بخارية بميكروباص على كورنيش النيل بالمنيا.

مصرع مُعلمة وزوجها في حادث تصادم بالمنيا



وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجة بخارية أمام أبراج الأطباء بكورنيش النيل في مدينة المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع زوجين هما: ش م، مدرسة، وزوجها على س ع، مدرس، الذي لفظ أنفاسه داخل المستشفي.

مشرحة مستشفي المنيا



تم إيداع الجثتين داخل مشرحة مستشفي المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.