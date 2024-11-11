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محافظات

رفع 610 أطنان مخلفات من شوارع المنصورة

حملات نظافة، فيتو
حملات نظافة، فيتو

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الإثنين أنه تم رفع 510 أطنان مخلفات بلدية و60 طنا مخلفات هدم ومبان، و40 طنا أتربة وناتج تقليم أشجار بالمنطقة المركزية بالمنصورة.

وأكد "مرزوق "أن أعمال النظافة اليومية تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بقطاعي البيئة والنظافة.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه يتفقد يوميا حالة النظافة العامة بشوارع المدينة وغيرها حرصا على المظهر الجمالي للشوارع وحفاظا على البيئة وصحة المواطنين.

وكلف "مرزوق" الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمتابعة أعمال شركات النظافة بكنس الشوارع بحي شرق وغرب المنصورة ومدينة طلخا،واستمرار تشغيل المكنسيات بالطرق والشوارع الرئيسية لرفع كافة الأتربة.

ومن جانبه أوضح  محمد حمص مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة أن أعمال النظافة اليومية بالمنطقة المركزية تجري بالتنسيق بين الإدارة ورؤساء حي شرق وحي غرب المنصورة ومدينتي المنصورة وطلخا لتكثيف جهود النظافة وفقا لتعليمات محافظ الدقهلية.

وأشار إلى أنه إلى جانب أعمال النظافة تم تقليم الأشجار بشارع سعد زغلول وحديقة شجرة الدر بالإضافة إلى تسليك بالوعات الأمطار بالشوارع الرئيسية استعدادا لموسم الشتاء.

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