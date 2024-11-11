محافظ الدقهلية يتابع الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء المنطقة الصناعية الجديدة

قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية: إن المحافظة بها 3 مناطق صناعية واستثمارية والمنطقة الجديدة تأتي استكمالا للتوسع فى إنشاء المناطق الصناعية لتوفير منتج صناعي محلي ينافس المنتجات العالمية.





يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير الصناعة والمناطق الصناعية وإنشاء مناطق صناعية جديدة لتوفير فرص عمل جديدة وتوفير منتج محلى ذو جودة عالية لتغطية السوق المحلي وزيادة التصدير.

مدير عام الاإتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار في جولة بالمنطقة الجديدة

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمرور على مقر إنشاء المنطقة الصناعية الجديدة بمدينة تمي الامديد بالدقهلية والمقترح إنشاؤها على مساحة 18 فدانا تقريبا بنطاق مدينة تمي الامديد بالمحافظة..



وأوضح "مرزوق" أن المرور علي مقر المنطقة الجديدة المزمع إنشاؤها استهدف متابعة اعمال التنقيب والحفائر التى تقوم بها الهيئة العامة للاثار وتشرف عليها وزارة الاثار لاخراج المساحة من الحظر الأثري تمهيدا لاستغلالها فى إنشاء المنطقة الصناعية التي ستخدم الاستثمار الصناعي، وستكون إضافة جديدة للصناعة فى محافظة الدقهلية.

الدولة بكامل أجهزتها حريصة علي تقديم الدعم



وأكد"مرزوق"ان الدولة بكامل أجهزتها حريصة علي تقديم الدعم والمساندة للمستثمرين بالمناطق الصناعية تمشيا مع عام الصناعة وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية مشيرا الى ان الدقهلية حريصة علي الارتقاء بقطاع الصناعة بالمناطق الصناعية وتنفيذ صناعات جديدة لاتاحة فرص العمل الكريم لابناء الدقهلية..

لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتخطيط وتقسيم وترفيق المنطقة الصناعية الجديدة



وفي ذات السياق اكد "مرزوق" انه جاري التنسيق حاليا مع الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتخطيط وتقسيم وترفيق المنطقة الصناعية الجديدة تمهيدا لطرحها على المستثمرين الصناعيين وبحث كافة الامور المتعلقة بالاستثمار الصناعي بجميع المناطق الصناعية والاستثمارية بالمحافظة.

المرور على مقر المنطقة المقترح بحوض الآثار بتمي الامديد



ومن جانبه قال مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار انه تنفيذا لتكليفات " محافظ الدقهلية" فقد تم المرور على مقر المنطقة المقترح بحوض الآثار نمرة 7 بزمام كفر الامير مدينة تمي الامديد وذلك بمرافقة لجنة ضمت في عضويتها نائب رئيس مركز ومدينة تمي الامديد ومدير المتابعة بالمركز وبحضور مفتشي الاثار، واوضح مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار انه قد تم الانتهاء التنقيب فى مساحة تقدر بحوالي اربعة فدان تقريبا وتم تشغيل فرق عمل آخرى لسرعة الانتهاء من اعمال التنقيب فى باقى المساحة وقدرها 14 فدان تقريبا تمهيدا لانشاء المنطقة الصناعية الجديدة التي تخدم المحافظة والاستثمار الصناعي وتعمل على توفير فرص عمل جديدة وتوفير منتج محلى ذو جودة عالية لتغطية السوق المحلي وزيادة التصدير وتخفيف حدة ووطأة الاستيراد عن كاهل الدولة وتوفير العملة الصعبة.

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