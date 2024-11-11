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اقتصاد

22.7 مليار جنيه قيمة تداولات البورصة اليوم الإثنين

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين نحو  22.7 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 2.049 مليون ورقة منفذة على 133 ألف عملية.


وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 13.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.290 مليون ورقة منفذة على 118 ألف عملية خلال الجلسة السابقة هذا وقد استحوذت الأسهم على 25.52 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. 

في حين مثلت قيمة التداول للسندات /  أذون نحو 75.48 % خلال الجلسة.
 

 

تعاملات جلسة الإثنين 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الإثنين، وربح رأس المال السوقي نحو 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.276 تريليون جنيه.


وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 31621 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 39225 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 13881 نقطة.


كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 8380 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 11668 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3279 نقطة.

البورصة تربح 9 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم

البورصة تربح 4 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم

 

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