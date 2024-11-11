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اقتصاد

البورصة تربح 9 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الاثنين، وربح رأس المال السوقي نحو 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.276 تريليون جنيه.


وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 31621 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 39225 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 13881 نقطة.


كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 8380 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 11668 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3279 نقطة.

 

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