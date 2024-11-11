وزير الإسكان يعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة بمعرض سيتي سكيب الرياض

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمعرض "سيتي سكيب" الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية بعاصمتها الرياض تحت شعار "مستقبل الحياة"، حيث عقد لقاءات ثنائية مع المسئولين والمستثمرين السعوديين، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع.



وأوضح وزير الإسكان، أن لدينا العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة، وخاصة بمدن الجيل الرابع، وفى مقدمتها مدن: العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة وغيرها من مدن الجيل الرابع، وتتنوع تلك الفرص بين مشروعات عمرانية متكاملة، أو مشروعات خدمية، أو مشروعات صناعية، يمكن تنفيذها بالمشاركة فى المناطق الصناعية بتلك المدن.



وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حريصة على تقديم كل الدعم والتسهيلات للمستثمرين الأجانب، وخاصة أشقاءنا من الدول العربية، والمملكة العربية السعودية، وذلك فى إطار العلاقات القوية والمتينة بين مصر والمملكة العربية السعودية.



كما قدم وزير الإسكان شرحًا وافيًا عن التجربة العمرانية المصرية خلال السنوات الماضية بعهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، سواءً في إنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع، وتوفير مئات الآلاف من الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، لتلائم مختلف شرائح المجتمع، وكذا تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة، وغيرها من مجالات التنمية العمرانية.