الإثنين 11 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

وزير الإسكان يعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة بمعرض سيتي سكيب الرياض

المهندس شريف الشربيني،
المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمعرض "سيتي سكيب" الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية بعاصمتها الرياض تحت شعار "مستقبل الحياة"، حيث عقد لقاءات ثنائية مع المسئولين والمستثمرين السعوديين، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع.


وأوضح وزير الإسكان، أن لدينا العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة، وخاصة بمدن الجيل الرابع، وفى مقدمتها مدن:  العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة وغيرها من مدن الجيل الرابع، وتتنوع تلك الفرص بين مشروعات عمرانية متكاملة، أو مشروعات خدمية، أو مشروعات صناعية، يمكن تنفيذها بالمشاركة فى المناطق الصناعية بتلك المدن.


وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حريصة على تقديم كل الدعم والتسهيلات للمستثمرين الأجانب، وخاصة أشقاءنا من الدول العربية، والمملكة العربية السعودية، وذلك فى إطار العلاقات القوية والمتينة بين مصر والمملكة العربية السعودية.


كما قدم وزير الإسكان شرحًا وافيًا عن التجربة العمرانية المصرية خلال السنوات الماضية بعهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، سواءً في إنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع، وتوفير مئات الآلاف من الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، لتلائم مختلف شرائح المجتمع، وكذا تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة، وغيرها من مجالات التنمية العمرانية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التنمية العمرانية الإسكان الاسكان والمرافق الرئيس عبدالفتاح السيسي العاصمة الإدارية الجديدة

الأكثر قراءة

تفاصيل ضبط لاعب منتخب مصر السابق على غزال لاتهامه بقضايا نصب

ترحيل علي غزال لاعب منتخب مصر السابق إلى نيابة القاهرة الجديدة

8 قادة غائبين عن القمة العربية الإسلامية بالرياض 2024

امرأة تدخل موسوعة جينيس بأكبر كمية حليب أم، ما القصة؟

رسالة مفاجئة من وكيل محمد صلاح

بسبب كأس العالم للأندية، قرار جديد من الأهلي بشأن محمد علي بن رمضان

بعد واقعة مقبرة ميروكا، أول تحرك من الآثار لمنع تشويه المقابر والمتاحف

وزير التعليم: سنقضي على الغش في الثانوية العامة بهذه الطريقة

منوعات

المزيد

الأمير هاري يعلق على عدم حضوره احتفالات "الأحد التذكاري"

إرسال رائد فضاء هندي بصاروخ أمريكي للمحطة الدولية في 2025

امرأة تدخل موسوعة جينيس بأكبر كمية حليب أم، ما القصة؟

مخلوق غامض يبث الرعب في قلوب سكان ولاية فيرجينيا الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الإثنين في السوق المحلية

أسعار السكر اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 في الأسواق

سعر النحاس بالسوق المحلية اليوم الأحد 10/11/2024

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

نتائج منتخب مصر في آخر بطولة لشمال إفريقيا مواليد 2008 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف أثنى الله على المجاهدين في سبيله؟، محمد سيد طنطاوي يوضح

أسماء سورة الدخان وسبب التسمية والأحاديث الواردة في فضائلها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "أمين الأمة" أبي عبيدة (3 – 3)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads