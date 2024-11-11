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اقتصاد

هدى يسي: قمة الاستثمار العربي الإفريقي فرصة جيدة لتبادل الخبرات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكدت الدكتورة هدى يسي رئيس إتحاد المستثمرات العرب، إن قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى تمثل فرصة جيدة لتبادل الخبرات والثقافات بين الدول المشاركة.

ووجهت الشكر إلى الرئيس السيسي، لدعمة الدائم لتمكين المرأة ومساندته لسيدات الأعمال.

 

 

جاء ذلك  خلال مشاركتها في إطلاق قمة الإستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى، فى دورتة ال 27 خلال الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر الجارى  برعاية مجلس الوزراء المصرى وجامعة الدول العربية  وغرفة تجارة وصناعة  قطر، وبحضور ممثلي 35 دولة  والتى عقدت بمقر الهيئة العامة للمعارض  والمؤتمرات. 

 

جاء  اللقاء بحضور تمارا فوتشيتش حرم رئيس صربيا،  و سوزان موهويزى ممثلة رسمية عن  جانيت موسوفينى وزيرة التعليم والرياضة حرم رئيس أوغندا، ويونيس أورتوم حرم الرئيس السابق لولاية بينو النيجيرية،  و جيلان كابينا شقيقة رئيس الكونغو وعضو البرلمان ، وغرفة تجارة وصناعة  قطر وتمثلها  ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة الغرفة  ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات بالغرفة وممثلة عن سيدات الأعمال والمستثمرات بقطر، والسفيرة إلينا كليلينى النائب الأول للاتحاد النسائى الروسي، ود. إلينا ماتفيفا رئيس قسم اللجنة التجارية والاقتصادية لروسيا ومصر، والمستشار خميس البوزيدي مدير إدارة منظمات المجتمع المدني فى جامعة الدول العربية.

الاعلان عن  مهرجان أسوان للسلام الدولى 

وأكدت أن القمة ستشهد الإعلان عن مهرجان أسوان للسلام الدولي، وطرح مجموعة من الفرص الاستثمارية فى مصر، والاستفادة من الحوافز التي أقرتها الدولة والقوانين الداعمة لقطاع الصناعة ودعم الاستثمار المباشر وغير المباشر.

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الدكتورة هدى يسي رئيس إتحاد المستثمرات العرب قمة الاستثمار العربي الإفريقي الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات الهيئة العامة للمعارض

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