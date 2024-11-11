تفاصيل ضبط لاعب منتخب مصر السابق لاتهامه بقضايا نصب فى التجمع الأول

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة منذ قليل القبض على لاعب منتخب مصر السابق لاتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين مقابل استثمارها بعائد مادي بمنطقة التجمع الأول.



بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة التجمع بلاغًا لاتهام اللاعب بالنصب والاحتيال، والذي قال المدعي فيها أن الأخير أنشأ بمعاونة آخر، شركة للتجارة والتصدير" ويقوم بتحصيل الأموال.

وأضاف المدعي أن المتهمين تحصلا منهم على مبالغ مالية بـ7 ملايين و308 آلاف جنيه مصري بحجة توظيفها في التجارة والحصول على أرباح شهرية.

وعقب ذلك سدد المشكو في حقهما الأرباح لفترة لكسب ثقة عملائهما، وتوقف اللاعب عقب ذلك عن سداد الأرباح الشهرية في شهر 12 لسنة 2022، وعند مطالبة المبلغين بالمبالغ المستحقة لهم، أصدر لهم شيكات ثم عقب ذلك أخذها منهم وأفهمهم أن المنوط به التوقيع على الشيكات هو شريكه الثاني.

وأكمل الشاكي أن الشخص الثاني جمع الشيكات منهم، وأصدر شيكات لهم وعندما طالبوا بأموالهم رفض المتهمان السداد، وعندما توجه المبلّغ لمقر الشركة بالتجمع الخامس للمطالبة بحقوقه، أغلقا الشركة وصفيّاها ولم يتمكنوا من الوصول للاعب ولا شريكه.

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